رياضة

ما قيمة عقد أبو جبل مع النصر السعودي؟

Lebanon 24
02-03-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-925593-637818508883031361.jpg
Doc-P-925593-637818508883031361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، عن قيمة عقد حارس مرمى نادي الزمالك المصري، محمد أبو جبل، مع نادي النصر السعودي لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن مصدر مقرب لها من الحارس المصري، تأكيده أن قيمة تعاقد أبو جبل مع نادي النصر السعودي، بعدما وقع اللاعب على عقد انتقاله له لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، هي 2 مليون دولار.

وقال المصدر: "إن أبو جبل سيحصل على مليوني دولار في الموسم الواحد مع النصر السعودي، وبالفعل وقع وحصل على مقدم التعاقد من الفريق السعودي".

يذكر أن أبو جبل (33 عاما)، كان قد عقد جلسة مع مسؤولي النادي السعودي، ووقع على عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين، وهو ما سيمنعه من التجديد للزمالك.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-03-03
16:00 | 2022-03-02
14:00 | 2022-03-02
11:00 | 2022-03-02
08:00 | 2022-03-02
05:00 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website