رياضة

قطر تلوح بمنع أعلام المثليين في مونديال 2022

Lebanon 24
02-04-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-938015-637845047597493184.jpg
Doc-P-938015-637845047597493184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة مونديال "قطر 2022"، عبد العزيز عبد الله الأنصاري، إنه يمكن سحب أعلام قوس قزح من بعض المشجعين لحمايتهم من التعرض للهجوم بسبب ترويجهم لحقوق المثليين.

وأصر الأنصاري على أنه سيتم الترحيب بالأزواج من مجتمع "الميم" (المثليين) في قطر لحضور مباريات كأس العالم في الفترة من 21 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول المقبلين، رغم استمرار تجريم العلاقات الجنسية المثلية في هذه الدولة الخليجية المحافظة.

ولكن الأنصاري يعارض الترويج العلني لحريات مجتمع "الميم" كما يرمز إليها علم قوس قزح، والتي سبق أن قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومنظمو كأس العالم إنها ستكون موضع ترحيب في الملاعب الثمانية المستضيفة للبطولة في قطر.

وقال الأنصاري لـ"أسوشيتد برس": "إذا رفع (أحد المشجعين) علم قوس قزح وسحبته منه، فهذا ليس لأنني أريد إهانته، ولكن لحمايته. لأنه إذا لم يكن أنا، فقد يهاجمه شخص آخر من حوله.. لا يمكنني ضمان سلوك الناس جميعا. وسأقول له: من فضلك، لا داعي لرفع هذا العلم في هذه المرحلة".

وأضاف "إذا تريد إظهار وجهة نظرك حول وضع مجتمع الميم، أظهر ذلك في مجتمع يتقبلها. نحن ندرك أن هذا الرجل حصل على تذكرة وأتي إلى هنا لمشاهدة المباراة، وليس لإظهار (فعل) سياسي أو شيء في ذهنه. شاهد المباراة، ذلك جيد. لكن لا تأت وتهن المجتمع بأسره بسبب هذا".

وقال الأنصاري إنه لا يطالب المشجعين من مجتمع "الميم" بالابتعاد عن قطر أو يحذرهم من مواجهة محاكمة.

وأضاف: "احجزوا الغرفة معا، ناموا معا - هذا شيء لا يشغلنا. نحن هنا لإدارة البطولة.. هنا لا يمكننا تغيير القوانين. لا يمكنك تغيير الدين من أجل كأس العالم الذي يستمر 28 يوما".

وعندما أشير له أن الجماهير والفرق الزائرة قد تتجاهل التعليقات، قال الأنصاري إنه لا يعتبر نفسه تمييزيا.

وأوضح: "إنني أخاطر.. بوجهة نظر أقلية ضد الأغلبية. يجب أن نكون قريبين من المشكلة قبل أن تندلع وتخرج عن نطاق السيطرة.. إذا هاجمك شخص ما، فعندئذ يجب أن أتدخل، وسوف يكون الوقت قد فات".

وكان رئيس "الفيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، صرح هذا الأسبوع في الدوحة، بأن "الجميع سيرى بأنه مرحب بهم هنا في قطر، حتى لو تحدثنا عن مجتمع الميم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2022-04-02
16:00 | 2022-04-02
11:00 | 2022-04-02
08:00 | 2022-04-02
05:00 | 2022-04-02
02:00 | 2022-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website