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رياضة

لاعب عربي ينضم لبايرن ميونيخ... من هو؟

Lebanon 24
12-05-2022 | 11:00
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أكد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، حسن صالح حميديتش، أن الظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام، المغربي نصير مزراوي، سينضم للفريق البافاري (بايرن) هذا الصيف.

وقال صالح حميديتش لصحيفة "مونشنر ميركور" اليومية: "لا تزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يجب تسويتها، لكن الأمور تسير على السكة الصحيحة".
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ومن جانبه، أكد خبير انتقالات لاعبي كرة القدم، الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن صفقة تعاقد البايرن مع مزراوي قد وقعت، وأن الإجراءات الطبية اكتملت أيضا، وسيتم الإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي قريبا.


وسينضم الظهير الأيمن الشاب ابن الـ24 عاما إلى البايرن المتوج مؤخرا بلقبه العاشر تواليا في "بوندسليغا"، مقابل انتقال حر، في حين أبدت عدة أندية رغبتها بالتعاقد معه، من بينها برشلونة الإسباني بحسب العديد من وسائل الإعلام.

ورغم عدم تسريب تفاصيل عقده، إلا أن صحيفة "كيكر" الألمانية، أشارت إلى أن مزراوي تعاقد مع
البايرن لمدة أربع سنوات على الأقل.

ومن المتوقع أن يلعب مزراوي الذي خاض 33 مباراة مع أياكس في جميع المسابقات هذا العام وسجل خمسة أهداف، في الرواق الأيمن بدلا من الفرنسي بنجامان بافار.
المصدر: روسيا اليوم
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