بنزيما يدخل تاريخ ريال مدريد

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واصل المهاجم الدولي الفرنسي، كريم بنزيما، كتابة التاريخ مع فريقه ريال مدريد، بعدما ارتقى إلى وصافة ترتيب أفضل هدافي النادي الملكي عبر التاريخ.وأحرز بنزيما، الهدف الثاني للريال في مباراته ضد ليفانتي، التي أقيمت أمس الخميس لحساب الأسبوع الـ36 من الدوري الإسباني وانتهت بفوز النادي الملكي بسداسية دون رد.منذ انضمامه إلى ريال مدريد في 2009 إلى 323 هدفا، ليتقاسم وصافة أفضل الهدافين في تاريخ الفريق الملكي مع النجم السابق، راؤول غونزاليس.وأشارت الشبكة إلى أن بنزيما لا يتفوق عليه سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للريال برصيد 450 هدفا، والذي سجل هذا الكم الهائل من الأهداف خلال حمله قميص "الميرينغي" بين العامين 2009 و2018.وأحرز بنزيما أهدافه الـ323 في 603 مباريات، بينما احتاج راؤول إلى 741 مباراة، ورونالدو إلى 450 مباراة فقط.