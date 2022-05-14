20
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الكمبيوتر الخارق يتوقع احتمال فوز ليفربول بالبريميرليغ
Lebanon 24
14-05-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصل كمبيوتر خارق عملاق لاحتمالات فوز ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى جانب احتمالات تأهل الفرق الأربع الكبرى للبطولة دوري أبطال أوروبا.
ووفقا لحسابات الكمبيوتر الخارق، فإن الفريق الذي سيفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، هو مانشستر سيتي وبنسبة 93 في المئة، مع العلم أنه ضمن تأهله لبطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" بنسبة 100 في المئة، مشاركة مع ليفربول.
Advertisement
أما احتمال فوز ليفربول ببطولة البريميرليغ فلا تزيد على 7 في المئة وفقا لتوقعات الكمبيوتر العملاق، بحسب ما أفادت بيانات "فايف ثيرتي إيت" FiveThirtyEight.
أما الفريق الذي سيحتل المركز الثالث في البريميرليغ فهو تشلسي، واحتمالات تأهله لبطولة التشامبيونزليغ تصل إلى 99 في المئة بالنسبة للكمبيوتر الخارق، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.
ورغم أن توتنهام هوتسبر تفوق على أرسنال بثلاثية نظيفة، وأصبح الفارق بينهما نقطة واحدة فقط، إلا إن الكمبيوتر الخارق يتوقع أن يظل المدفعجية في المركز الرابع، بنسبة تصل إلى 54 في المئة، مقابل 46 في المئة لتوتنهام للتقدم للمركز الرابع، وهذا يعني أن فرص أرسنال للتأهل إلى التشامبيونزليغ تظل أكبر.
وكما هو معلوم، فقد خرج مانشستر يونايتد ووست هام مؤخرا من السباق للحصول على المراكز الأربعة الأولى، وسيواجهان الآن توتنهام وأرسنال على مراكز الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات.
وفي أسفل سلم الدوري، تدور هناك معركة أخرى حول الخروج من دائرة الهبوط إلى الدرجة الأولى، حيث نجح إيفرتون في التقدم إلى المركز السادس عشر، وأصبح الآن على بعد 6 في المئة من الهبوط، حيث تأكد هبوط واتفورد ونورويتش.
أما ساوثهامبتون فهناك نسبة 1 في المئة للهبوط للدرجة الأولى، مقابل 31 في المئة لبيرنلي و64 في المئة لليدز.
ويبدو أن قرار بيرنلي بإقالة مدربه شين دايتش قد أتى بثماره، ولكنه سيواجه فرقا صعبة في طريقه للبقاء في البريميرليغ، حيث سيلتقي كلا من توتنهام وأستون فيلا ونيوكاسل، في حين سيلتقي ليدز مع برايتون وبرينتفورد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الصناديق أقفلت... اليكم نسب الاقتراع الأولية غير الرسمية
Lebanon 24
الصناديق أقفلت... اليكم نسب الاقتراع الأولية غير الرسمية
08:50 | 2022-05-15
15/05/2022 08:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجآت تسونامية"
Lebanon 24
"مفاجآت تسونامية"
01:45 | 2022-05-15
15/05/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نسبة الاقتراع في كل لبنان على مدار الساعة.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
نسبة الاقتراع في كل لبنان على مدار الساعة.. إليكم آخر الأرقام
04:30 | 2022-05-15
15/05/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دائرة انتخابيّة تتخطّى كل دوائر لبنان بنسبة الاقتراع.. من هي؟
Lebanon 24
دائرة انتخابيّة تتخطّى كل دوائر لبنان بنسبة الاقتراع.. من هي؟
07:33 | 2022-05-15
15/05/2022 07:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تزوجت من رجل الاعمال الشهير... أين أدلت جيسيكا عازار بصوتها؟ (صور)
Lebanon 24
بعدما تزوجت من رجل الاعمال الشهير... أين أدلت جيسيكا عازار بصوتها؟ (صور)
08:45 | 2022-05-15
15/05/2022 08:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-05-15
رئيس بايرن ميونخ يوجه رسالة شديدة اللهجة لنجمه ليفاندوفسكي
14:00 | 2022-05-15
بعد إصابته... طبيب ليفربول يرفض طلب صلاح
11:00 | 2022-05-15
لاعبة منتخب السعودية تقدم هدية لميسي (صور)
08:00 | 2022-05-15
صلاح يخرج مصابا قبل أسبوعين من نهائي دوري الأبطال
05:00 | 2022-05-15
غوارديولا يحذر من خطورة لاعب عربي
02:00 | 2022-05-15
كلوب يكشف سرا: لهذا رفضت تدريب فريق عملاق
فيديو
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
15/05/2022 23:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
05:00 | 2022-05-15
15/05/2022 23:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-13
15/05/2022 23:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact