الكمبيوتر الخارق يتوقع احتمال فوز ليفربول بالبريميرليغ







ووفقا لحسابات الكمبيوتر الخارق، فإن الفريق الذي سيفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، هو مانشستر سيتي وبنسبة 93 في المئة، مع العلم أنه ضمن تأهله لبطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" بنسبة 100 في المئة، مشاركة مع ليفربول.

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أما احتمال فوز ليفربول ببطولة البريميرليغ فلا تزيد على 7 في المئة وفقا لتوقعات الكمبيوتر العملاق، بحسب ما أفادت بيانات "فايف ثيرتي إيت" FiveThirtyEight.



أما الفريق الذي سيحتل المركز الثالث في البريميرليغ فهو تشلسي، واحتمالات تأهله لبطولة التشامبيونزليغ تصل إلى 99 في المئة بالنسبة للكمبيوتر الخارق، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.



ورغم أن توتنهام هوتسبر تفوق على أرسنال بثلاثية نظيفة، وأصبح الفارق بينهما نقطة واحدة فقط، إلا إن الكمبيوتر الخارق يتوقع أن يظل المدفعجية في المركز الرابع، بنسبة تصل إلى 54 في المئة، مقابل 46 في المئة لتوتنهام للتقدم للمركز الرابع، وهذا يعني أن فرص أرسنال للتأهل إلى التشامبيونزليغ تظل أكبر. توصل كمبيوتر خارق عملاق لاحتمالات فوز ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى جانب احتمالات تأهل الفرق الأربع الكبرى للبطولة دوري أبطال أوروبا.ووفقا لحسابات الكمبيوتر الخارق، فإن الفريق الذي سيفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، هو مانشستر سيتي وبنسبة 93 في المئة، مع العلم أنه ضمن تأهله لبطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" بنسبة 100 في المئة، مشاركة مع ليفربول.أما احتمال فوز ليفربول ببطولة البريميرليغ فلا تزيد على 7 في المئة وفقا لتوقعات الكمبيوتر العملاق، بحسب ما أفادت بيانات "فايف ثيرتي إيت" FiveThirtyEight.أما الفريق الذي سيحتل المركز الثالث في البريميرليغ فهو تشلسي، واحتمالات تأهله لبطولة التشامبيونزليغ تصل إلى 99 في المئة بالنسبة للكمبيوتر الخارق، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.ورغم أن توتنهام هوتسبر تفوق على أرسنال بثلاثية نظيفة، وأصبح الفارق بينهما نقطة واحدة فقط، إلا إن الكمبيوتر الخارق يتوقع أن يظل المدفعجية في المركز الرابع، بنسبة تصل إلى 54 في المئة، مقابل 46 في المئة لتوتنهام للتقدم للمركز الرابع، وهذا يعني أن فرص أرسنال للتأهل إلى التشامبيونزليغ تظل أكبر.





وفي أسفل سلم الدوري، تدور هناك معركة أخرى حول الخروج من دائرة الهبوط إلى الدرجة الأولى، حيث نجح إيفرتون في التقدم إلى المركز السادس عشر، وأصبح الآن على بعد 6 في المئة من الهبوط، حيث تأكد هبوط واتفورد ونورويتش. وكما هو معلوم، فقد خرج مانشستر يونايتد ووست هام مؤخرا من السباق للحصول على المراكز الأربعة الأولى، وسيواجهان الآن توتنهام وأرسنال على مراكز الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات.وفي أسفل سلم الدوري، تدور هناك معركة أخرى حول الخروج من دائرة الهبوط إلى الدرجة الأولى، حيث نجح إيفرتون في التقدم إلى المركز السادس عشر، وأصبح الآن على بعد 6 في المئة من الهبوط، حيث تأكد هبوط واتفورد ونورويتش.

أما ساوثهامبتون فهناك نسبة 1 في المئة للهبوط للدرجة الأولى، مقابل 31 في المئة لبيرنلي و64 في المئة لليدز.



ويبدو أن قرار بيرنلي بإقالة مدربه شين دايتش قد أتى بثماره، ولكنه سيواجه فرقا صعبة في طريقه للبقاء في البريميرليغ، حيث سيلتقي كلا من توتنهام وأستون فيلا ونيوكاسل، في حين سيلتقي ليدز مع برايتون وبرينتفورد.