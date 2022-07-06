أُنس جابر... أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى في التنس

واصلت التونسية أُنس جابر، المصنفة الثانية عالمياً في رياضة التنس، كتابة التاريخ ببلوغها الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون العريقة.
ووصلت جابر إلى هذه المرحلة المتقدمة في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) لأول مرة في مسيرتها الاحترافية.
وأصبحت النجمة التونسية أول لاعبة عربية في تاريخ التنس، تبلغ نصف نهائي واحدة من البطولات الأربع الكبرى.
كما باتت جابر أول لاعبة إفريقية تصل إلى الدور نصف النهائي في بطولة كبرى، بعد الجنوب إفريقية أماندا كوتزر التي حققت نفس الإنجاز عام 1997، في بطولة رولان غاروس.
في السياق ذكرت شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات، أن جابر تعد ثاني لاعبة إفريقية تصل إلى نصف نهائي ويمبلدون بعد الجنوب إفريقية إيفون فيرماك، التي وصلت إلى هذا الدور في عام 1983.
وتغلبت أُنس جابر في ربع النهائي يوم الثلاثاء حزيران 2022، على نظيرتها التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 66 على العالم، بمجموعتين مقابل واحدة.
ورغم خسارتها للمجموعة الأولى 3-6، إلا أن "وزيرة السعادة" كما يلقبها التونسيون، نجحت في العودة بطريقة مذهلة، وحسمت المجموعتين الثانية والثالثة بنفس النتيجة بواقع 6-1، لتفوز بالمباراة بعد ساعة و47 دقيقة.
ومن المقرر أن تواجه جابر في نصف النهائي، نظيرتها الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة 103 عالمياً، وذلك يوم الخميس 7 تموز 2022.
ونجحت ماريا في بلوغ قبل النهائي عقب فوزها على مواطنتها جولي نيمير بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 4-6 و6-2 و7-5.