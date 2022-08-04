وفاة "هالك البرازيلي" في يوم عيد ميلاده... كيف حدث ذلك؟

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توفي لاعب كمال الأجسام البرازيلي فالدير سيغاتو، الملقب بـ"هالك" ونجم "TikTok" على إثر حقن عضلاته بزيت لتكبير حجمها، في عيد ميلاده الخامس والخمسين.وكان سيغاتو، البالغ 55 عاما، يحقن نفسه بعقار "السينثول"، على مدى سنوات، فأصبح يتمتع بعضلات هائلة، وأصبح يشبه إلى حد كبير، البطل في سلسلة أفلام "هالك العجيب" أو "العملاق الأخضر".وحذره الأطباء عندما كان في التاسعة والأربعين من عمره من أن مكمله الغذائي "المكون من الزيت ومسكنات وكحول واليدوكائين" والاستخدام الدائم لهذا العقار قد يؤدي إلى ضمور في العضلات وتقرحات ستركه بحاجة إلى بتر للأطراف بعد تلف الأعصاب الذي يتعذر إصلاحه.وفي يوم وفاته، شعر سيغاتو بتوعك واتجه إلى أحد الجيران زاحفا طلبا للمساعدة، حيث اشتكى من ضيق في التنفس، ليتم نقله إلى المستشفى قبل أن يفقد وعيه في غرفة الطوارئ ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.