شاكيرا تخرج عن صمتها: ضحيت بمسيرتي حتى لا يعتزل بيكيه

Advertisement

أكدت المغنية الكولومبية شاكيرا أنها في واحدة "من أصعب وأحزن" لحظات حياتها، خلال حديثها عن علاقتها بصديقها السابق جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني.وقالت شاكيرا في مقابلة مع مجلة "إيل" الإسبانية، إن بيكيه الذي أنجبت منه طفلين، "أراد لعب كرة القدم والفوز بالألقاب"، ووجب عليها دعمه.وأضافت: "وجب عليه أن ينهي عقده مع برشلونة وينتقل إلى الولايات المتحدة معي، حيث مسيرتي، أو وجب علي أنا أن أستمر حيث يعمل هو".وأشارت إلى أن أحدهما كان سيضطر إلى التضحية وتضيف: "ولهذا بذلت التضحية والجهد. وضعت مسيرتي في المقام الثاني وانتقلت إلى إسبانيا لدعمه كي يلعب كرة القدم ويفوز بالألقاب. كان تصرفا قائما على الحب".