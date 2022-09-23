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رياضة

أول مصرية في الدوري الإيطالي.. من هي سامية آدم المنضمة حديثًا لنابولي؟

Lebanon 24
23-09-2022 | 16:00
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انضمت اللاعبة المصرية سامية آدم إلى صفوف نابولي، الذي ينشط في دوري الدرجة الإيطالي الثانية لكرة القدم، قادمة من فريق غلطة سراي التركي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي بيانا جاء فيه: "سامية آدم ولدت في بالو ألتو في الولايات المتحدة في 19 نيسان 1996، لكنها مواطنة مصرية تحمل جواز سفر مزدوج، وهي لاعبة جديدة في فريق نابولي للسيدات، وهي مهاجمة، بالإضافة إلى أنها كانت العام الماضي كابتن فريق غلطة سراي التركي، ولاعبة دائمة في المنتخب المصري".
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ومن جانبها قالت سامية في فيديو: "مرحبا، أنا سامية آدم، أنا سعيدة لأنني انضممت إلى نادي نابولي للسيدات، واللعب في الدوري الإيطالي".
 
وبحسب موقع "filgoal"، فقد أصبحت سامية آدم أول مصرية تنضم إلى الدوري الإيطالي بعدما حققت الإنجاز ذاته في الدوري التركي.
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