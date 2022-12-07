Advertisement

صحة

دراسة.. فوائد الباذنجان والبطاطا تصل للـ"سرطان"

Lebanon 24
07-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1017874-638060334220914917.PNG
Doc-P-1017874-638060334220914917.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتقد الخبراء أن البطاطا والبندورة والباذنجان يمكن أن تكون مفتاح التغلب على مرض السرطان، وفقا لدراسة جديدة.

ويقول باحثون بولنديون إن الدراسات أشارت إلى أن الغلايكو ألكالويدس، وهي مواد كيميائية طبيعية توجد أيضا في الفلفل والتوت، تمتلك بعض الخصائص المقاومة للسرطان.
Advertisement

ويعتقدون أن المركبات النشطة بيولوجيا في الخضروات، يمكن أن تساعد المرضى أيضا على تفادي الآثار الجانبية المؤلمة للعلاجات الحالية. فعلى الرغم من نجاح العلاج الكيميائي في قتل الخلايا السرطانية، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية غير السارة مثل تساقط الشعر والغثيان والتعب.

وقالت ماجدالينا وينكيل، من جامعة آدم ميكيفيتش في بوزنان، إن هذا جعل الأمر يستحق إعادة فحص خصائص النباتات الطبية.

وقام فريقها بمراجعة الأدلة على مركبات غلايكو ألكالويدس - وهي مركبات وفيرة في عائلة نباتات الباذنجان، والتي تشمل البطاطس والطماطم كذلك.

وقال فريق وينكيل إن الجرعات الصحيحة من هذه المواد الكيميائية يمكن أن تكون "أدوات إكلينيكية قوية".

وتوضح النتائج، الواردة في مجلة "Frontiers in Pharmacology" أن السولانين قد ثبت أنه يوقف المواد الكيميائية المسببة للسرطان، من التحول إلى مواد مسرطنة في الجسم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-12-07
11:00 | 2022-12-07
10:00 | 2022-12-07
08:00 | 2022-12-07
05:00 | 2022-12-07
03:13 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website