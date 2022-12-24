ماذا تعرفون عن فوائد القهوة العربيّة؟

تعرف قهوة الصباح بطبيعتها المنشّطة، ما يجعلها أساسيّة للعديد من الأشخاص.





إليكم أبرز فوائد القهوة العربية:

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- تعزز نشاط الدماغ الأمثل عن طريق تحسين الذاكرة والتركيز والرؤية.- يعزز الكافيستول والقهويول الموجودان في القهوة العربية عمل الإنزيمات التي تساعد الكبد على التخلص من السموم. هذا ما يعطي القهوة طابعها المزيل للسموم.- يساعد في حرق السعرات الحرارية وتدمير الأنسجة الدهنية.- تناول القهوة باعتدال، يُحصل الجسم على فيتامينات ومعادن بالإضافة إلى مركّبات مضادّة للأكسدة ذات أهمية خاصة للصحة.- تقلل القهوة من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان (مثل سرطان البروستاتا، وسرطان الجلد، وسرطان الحلق، وسرطان الكبد وسرطان الدم). يمكنها أيضاً مكافحة مرض السكري من النوع 2 على نحو فعّال.