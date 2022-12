5 عادات يجب تجنبها بعد سن الـ60.. ما هي؟

يعتمد التمتع بحياة سعيدة وصحية بعد سن الستين على العديد من العوامل، بحسب ما نشره موقع Eat This Not That.



ومن العادات التي يجب الإبتعاد عنها بعد عمر الستين:



زيادة الوزن: قالت ديانا ليكالزي، اختصاصية تغذية، إنه يمكن أن تتراكم الكيلوغرامات مع التقدم في العمر وتؤدي إلى زيادة الوزن أو حتى السمنة. لذا، ينبغي تناول المزيد من البروتين والالتزام بممارسة التمارين الرياضية في إطار العوامل الأساسية لدعم صحة العضلات والعظام في أي عمر.

- نظام غذائي غير صحي: أظهرت الأبحاث أن حمية البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تساعد في خفض معدلات الإصابة بأمراض القلب وإطالة العمر.

- القبول بتراجع وظيفة الدماغ: أشارت دراسات إلى أن التقاعد يمكن أن يحول الدماغ إلى "هريسة" وأن الذاكرة قصيرة المدى تراجعت بنسبة 40% أسرع بعد التقاعد.

- الخمول والكسل: نمط الحياة الخامل مع تقدم العمر أمر مروع لصحة الإنسان، حتى إن بعض الخبراء يقولون إن الجلوس بشكل مستمر يمثل تهديدًا للصحة مثل التدخين.