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صحة

متحور "يوم القيامة" الذي أثار ذعر المصريين... ما هي أعراضه؟

Lebanon 24
03-01-2023 | 11:00
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كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المصري معلومات عن أعراض ومخاطر متحور الصين الجديد "يوم القيامة"، إضافة لآخر تطورات المبادرات الصحية، كما تحدث عن إجراء أكثر من مليون عملية جراحية متنوعة.
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وقال الدكتور خالد عبدالغفار معلومات عن متحور يوم القيامة بحسب تصريحات وزير الصحة والسكان، وذلك خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى إن المتحور لا يمثل مصدر قلق، لأنه متحور فرعي من أوميكرون.

وأشار إلى أن المتحور الجديد بلا آثار مقلقة ووفياته ضئيلة رغم أنه يتميز بسرعة الانتشار وأعراض متحور يوم القيامة تبدأ من 5 أيام وتنتهي بمرور 7 أيام على الإصابة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في مصر، عدم ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر، لافتاً إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر ولا داعي للقلق.

وعما يثار حول ظهور متحور "يوم القيامة" الجديد، أوضح المصدر أن المتحورات الجديدة التي تظهر ليست بالخطورة الشديدة.

وأضاف المصدر أن متحور يوم القيامة، يهاجم الجهاز التنفسي بشكل أقل عن غيره، لكن لديه قدرة على الانتشار بشكل كبير، وفقا للمعلومات التي وردت إلينا من الصين والمواقع الرسمية.

وعن أعراض متحور "يوم القيامة"، ذكر المصدر أن أعراض فيروس كورونا والمتحورات التي ظهرت فيما بعد هي واحدة ولا اختلاف فيها وتتمثل هذه الأعراض في "ارتفاع درجة الحرارة، وحمى، وضيق في التنفس، وصعوبة في الحركة، وإحساس بالتعب والإرهاق وظهور طفح جلدي في بعض الحالات وليس معظمها".

وناشد المصدر المواطنين بأهمية الحصول على لقاحات كورونا، لاسيما الجرعة التنشيطية، لدورها في تعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة الفيروس ومتحوراته المختلفة، مشيرا إلى أهمية الحصول على الجرعة الكاملة سواء الأولى أو الثانية وكل من مر على تطعيمه أكثر من 6 أشهر عليه التوجه إلى مراكز تطعيم لقاح كورونا والحصول على الجرعة.

كما طمأن المصدر المواطنين بشأن وفرة اللقاحات في مصر، مشيرا إلى تجاوز تطعيم المستهدفين من التطعيم أكثر من 73%؜ لجميع الفئات المستهدفة، و43%؜ من الجرعة الكاملة.
المصدر: العربية
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