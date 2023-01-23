مقترح بشأن كورونا... هل يصبح اللقاح دوري؟

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تبحث هيئة الغذاء والدواء الأميركية، مقترحاً بإدراج اللقاح المضاد لكورونا ليكون منتظما بشكل سنوي، بحسب ما أفادت وثائق نشرتها الوكالة الحكومية، الاثنين، على موقعها الإلكتروني.وأوصى علماء تابعين للهيئة، بأن يتم تحديث اللقاح بشكل دوري، ليكون فعالا ضد السلالات الجديدة من الفيروس.واقترح العلماء أن يكون اللقاح على شكل جرعة واحدة للأصحاء، وجرعتين لكبار السن، والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.ومن المقرر مناقشة الاقتراحات، الخميس المقبل، خلال اجتماع لجنة استشارية بشأن اللقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة.