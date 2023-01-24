عادة فرك العينين... لماذا يجب التخلي عنها؟

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إذا كنت تشعر بالتعب، فمن المحتمل أن يكون من أول الأشياء التي ستفعلها هو مد يدك لفرك عينيك.وقد تميل أيضا إلى فركها إذا كان هناك شيء مزعج مثل الشامبو أو الغبار. لكن طبيبا كشف الآن عن سبب لعدم القيام بذلك على الإطلاق.ونشر الدكتور بريان بوكسر واتشلر على "تيك توك" مقطعا من مسح التصوير بالرنين المغناطيسي عندما يفرك شخص ما عينيه.ويمكن رؤية كرات العين وهي تتلوى وتدفع لأسفل أكثر في التجويف. عندما يدفع الشخص عينيه لفركها، تبدو كرات العين كما لو كانت مضغوطة.وقال الدكتور بوكسر واتشلر، الذي يعمل في معهد Boxer Wachler Vision Institute في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة: "من فضلك لا تفرك عينيك خاصة إذا كان لديك القرنية المخروطية التي يمكن أن تجعل الأمر أسوأ".والقرنية المخروطية هي حالة غير التهابية في العين، حيث تكون نافذة العين الشفافة ذات شكل القبة المستديرة عادة، والتي تسمى القرنية، رقيقة وتتسبب في ظهور انتفاخ مخروطي الشكل، وفقا للخبراء في مستشفى مورفيلدز للعيون في ولاية لندن.وهذا يضعف قدرة العين على التركيز بشكل صحيح ويمكن أن يسبب ضعف الرؤية.ومن المهم ألا تفرك عينيك، فكلما فعلت ذلك، تأثر سطح القرنية، ويؤدي ذلك إلى تكسير الألياف.وإذا كان لديك القرنية المخروطية، فإن القرنية ضعيفة بالفعل، ولهذا السبب قال الدكتور بوكسر واتشلر إن فرك العين أكثر خطورة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.وفي حين أن فرك عينيك يمكن أن يضعف القرنية، قال خبراء في معهد أتلانتيك للعيون إنه يمكن أن يزيد أيضا من خطر الإصابة بالتهابات العين. وهذا لأنه عندما تلمس عينيك، يمكن أن تلمسها بأيد غير نظيفة، وتنقل الجراثيم إليها عن غير قصد.(RT)