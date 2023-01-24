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صحة

3 طرق بسيطة لمعرفة فصيلة دمك.. ما هي؟

Lebanon 24
24-01-2023 | 11:00
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أكد الخبراء أنه لمعرفة فئة أو فصيلة دمك أهمية قصوى خلال حالات الطوارئ الصحية، كما قد تحدد احتمالية إصابتك ببعض الأمراض في المستقبل.

وذكر موقع "سي نت" الأميركي أن معرفة فصيلة دمك أمر بالغ الأهمية لأسباب عديدة:
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- يحتاجها الإنسان إذا كان يخطط لنقل الدم أو التبرع به.
- معرفة فصيلة الدم تساعد على فهم صحتك، بما في ذلك صحة قلبك.
- فصيلة دمك تلعب دورا مهما في إنقاذك خلال حالات الطوارئ، أو بعد الإصابة، أو أثناء الجراحة.
- كشف علماء في الولايات المتحدة أن فصيلة الدم الخاصة بك قد تحدد احتمالية تعرضك لسكتة دماغية مبكرة.

فئات الدم:
- المجموعة A: تحتوي على المستضد A والجسم المضاد B.
- الجموعة B: تحتوي على مستضد B والجسم المضاد A.
- المجموعة AB: تحتوي على مستضدات A و B، ولكن لا تحتوي على أجسام مضادة A و B.
- المجموعة O: لا تحتوي على مستضدات A أو B، ولكنها تحتوي على أجسام مضادة A و B.

طرق بسيطة لمعرفة فصيلة دمك
- اطلب من طبيبك إجراء فحص دم بسيط وسريع.
- تبرع بالدم وستحصل على وثيقة تكشف فصيلة دمك.
- استخدم اختبار الدم في المنزل، وستعرف النتيجة في غضون دقائق.
المصدر: الوكالة الوطنية
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