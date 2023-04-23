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صحة
فوائد شرب الشاي الأخضر تتضاعف في هذه الحالة
Lebanon 24
23-04-2023
|
11:00
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يرتبط الشاي الأخضر عادة بفوائد صحية كبيرة ترتفع بشكل أكبر إذا ما تم تناوله صباحاً قبل أي شيء آخر.
من فوائد الشاي الاخضر:
- خسارة الوزن: من أهم فوائد الشاي الأخضر صباحا أنه يساعد في عملية فقدان الوزن، وذلك من خلال تحفيز الجهاز الهضمي، فعندما تكون المعدة فارغة، تكون العمليات هناك بطيئة، بالتالي تناول الشاي الأخضر يساهم في زيادة هذه النشاطات وتحفيزها. كما يساعد الشاي الأخضر على نزول الوزن بسبب احتوائه على مركب البوليفينول والذي يعمل على زيادة مستوى أكسدة الدهون في الجسم وبالتالي فقدان الوزن.
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- خفض مستوى الكوليسترول: إن كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك، فقد يكون تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة من أهم الطرق التي تساعد في خفض مستوياته، بسبب القيم الغذائية التي يتضمنها.
- التخلص من التعب: من فوائد الشاي الأخضر على معدة فارغة أنه يساعد في التخلص من التعب وزيادة الطاقة بشكل عام، فتناوله يساعد في زيادة تدفق الدورة الدموية في الجسم، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من شعورك بالطاقة. كما إن احتواء الشاي الأخضر على نسبة قليلة من الكافيين تساعد في تقليل التعب وزيادة مستوى النشاط في الجسم.
- تقوية الجهاز المناعي: يمتاز الشاي الأخضر بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، أي أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز وظائفه، وهذا يعني أن الشاي الأخضر يلعب دورا في محاربة الفيروسات والبكتيريا المسببة للمرض والتي تدخل الجسم، مما يقلل من فرص إصابتك بالأمراض المختلفة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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