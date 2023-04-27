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صحة

ما هي الفاكهة الأكثر فائدة في فصل الربيع؟

Lebanon 24
27-04-2023 | 08:00
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أعلنت الدكتورة فيرونيكا غوساكوفا خبيرة التغذية الروسية أنه في فصل الربيع يجب تناول فواكه المحصول الجديد، لأنها تحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والعناصر المعدنية.


وتشير الخبيرة في حديث صحفي إلى أن الثمار الموسمية تمر بدورة نضوج طبيعية وتحقق أقصى فائدة للجسم. ولكن عند تخزينها خلال فترة طويلة تفقد الكثير من قيمتها البيولوجية، أي أن تفاح السنة الماضية يحتوي على مواد مغذية اقل من تفاح السنة الحالية.
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وقالت: "تأتي معظم الفواكه في الشتاء والربيع طازجة من البلدان التي جمعت فيها، ويتم نقل هذه المنتجات في ظروف خاصة من أجل الحفاظ على أكبر نسبة من المواد المغذية التي تحتويها"، مشيرة الى أن "هذه الفواكه هي أكثر فائدة للجسم في فصل الربيع".
وكانت الدكتورة آنا كيرييفا أخاصية الطب الوقائي، قد أوصت في وقت سابق بضرورة تناول الحمضيات والموز والأناناس في فصل الربيع، لأنها المصدر الأساسي للفيتامينات. (روسيا اليوم)
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