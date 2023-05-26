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تعمل دراسة جديدة على إضفاء مزيد من الفهم على أعراض كوفيد طويل الأمد، التي تستمر ما بعد الإصابة لأشهر أو سنوات.وحددت الدراسة، التي تمت بتمويل من "المعاهد الوطنية للصحة" ونشرت في المجلة الطبية "جاما"، الخميس، 12 من الأعراض الأكثر شيوعا المرتبطة بكوفيد طويل الأمد، بهدف مساعدة الباحثين على تطوير خيارات العلاج التي تشتد الحاجة إليها.وقالت مؤلفة الدراسة، مديرة مركز ابتكار الرعاية الصحية وعلوم التوصيل، الدكتورة ليورا هورويتز، إن هذه الدراسة "ستكون بمثابة أساس للاكتشاف العلمي وتصميم العلاج".ما الأعراض؟فحص الباحثون بيانات من 9764 بالغا، بما في ذلك 8646 مصابا بـ"كوفيد-19"، و1118 شخصا غير مصاب، ثم تم تحديد الأعراض الـ12 التي تميز من يعانون من كوفيد طويل الأمد.وتشمل الأعراض:التعبضبابية الدماغالدوخةأعراض الجهاز الهضميخفقان القلبمشاكل في الرغبة الجنسية أو القدرةفقدان حاسة الشم أو التذوقالعطشسعال مزمنألم في الصدرحركات غير طبيعيةيشار إلى أنه تم الإبلاغ عن مجموعة من الأعراض الأخرى من قبل أعداد أقل من المرضى.ووجدت الدراسة أن 37 عرضا تم تحديدها على أنها "موجودة في كثير من الأحيان" بعد 6 أشهر من الإصابة بكوفيد 19، مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا بالعدوى.ويسعى العلماء للتوصل إلى أسباب الأعراض طويلة الأمد التي تستمر بعد الإصابة بـ"كوفيد-19"، وكيفية تأثيرها على الجسم وطرق علاجها بنجاح، لتخفيف حدة المشكلات التي يعاني منها المصابون وتسهيل عودتهم إلى "الحياة الطبيعية".(سكاي نيوز عربية)