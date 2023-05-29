روسيا تطور تكنولوجيا جديدة لعلاج أخطر مرضين في هذا العصر

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يعتقد العلماء في جامعة شمال القوقاز الروسية أن تكنولوجيا التخليق الثنائي المراحل للمركبات المصنوعة من الإندولات ستساعد في الحصول على أدوية جديدة ضد السرطان والسكري والملاريا.وحسب العلماء فإن الطريقة التي اقترحوها ستبسّط إنتاج المواد الفعالة بيولوجيا والقيمة للطب. وقد ُشرت نتائج الدراسة في مجلة Molecules العلمية.يذكر أن الإندول هو أهم فئة من الجزيئات العضوية، وتستخدم مركبات الإندول في إنتاج العديد من الأدوية التي تتمتع بشعبية، بما في ذلك الأدوية المضادة للسرطان والسكري والملاريا.فيما أوضح ألكسندر أكسيونوف رئيس مختبر التكنولوجيات الاصطناعية في الجامعة أن الأميندولات الثلاثية هي العناصر الأساسية المناسبة لصناعة مواد نشطة بيولوجيا مطلوبة في الطب. وقال إن هذه المركبات غالبا ما توجد في المركبات الطبيعية، لكنها غير مستقرة للغاية، وتجري عملية الحصول عليها في ظروف صعبة، وتتطلب إنفاق أموال وموارد كثيرة.وقال:" لقد طورنا طريقة اقتصادية جديدة لتخليق مركبات الأميندولات الثلاثية تعتمد على التفاعل بين الإندولات والنيتروسترينات بحضور حمض الفوسفور، ونقوم بتحويل المركب الختامي إلى الأميندول الثلاثي عن طريق تفاعله مع هيدرات الهيدرازين في فرن الميكروويف.وأشار الخبير إلى أنه من المتوقع أن تشكل بعض الجزيئات النشطة بيولوجيا أساسا لتطوير العقاقير الأكثر فعالية ضد السرطان والسكري والملاريا. (روسيا اليوم)