7 نصائح للتخلص من التجشؤ والغازات

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يُعرف التخلص من الهواء الزائد في العادة باسم التجشؤ. والتجشؤ هو طريقة جسمك لطرد الهواء الزائد من السبيل الهضمي العلوي. وتحدث معظم حالات التجشؤ بسبب ابتلاع هواء زائد، لا يصل غالباً إلى المعدة لكنه يتراكم في المريء.وقد تبتلع الهواء الزائد إذا كنت تأكل أو تشرب بسرعة كبيرة، أو تتحدث أثناء تناول الطعام، أو تمضغ العلكة، أو عند مص الحلوى الصلبة، أو شرب المشروبات الغازية، أو التدخين. وقد يبتلع بعض الأشخاص الهواء كعادة عصبية حتى عند عدم تناول الطعام أو المشروبات.والتجشؤ وإخراج الغازات وما شابه ذلك جميعها أمورٌ شائعة، لكنها تبقى محرجة ومقلقة. إليك نصائح لتقليل حدوثها.نصائح لتقليل الهواء في البطن1 - تناول الطعام والشراب ببطء: يمكن أن يساعدك التمهل في تناول الطعام والمشروبات في ابتلاع كمية أقل من الهواء. حاول أن تجعل وقت تناول الوجبات وقتاً للاسترخاء، حيث يؤدي تناول الطعام عند تعرضك للضغط العصبي أو أثناء الركض إلى زيادة كمية الهواء الذي تبتلعه.2- تجنب تناول المشروبات الغازية والبيرة: هذه السوائل تزيد من إفراز ثاني أكسيد الكربون.3- استغنِ عن مضغ العلكة أو مص الحلوى الصلبة: ذلك لأنك عند مضغ العلكة أو مص الحلوى الصلبة تبتلع أكثر من الطبيعي. وجزءٌ مما تبتلعه يكون هواءً.4- الامتناع عن التدخين: لأنه عند استنشاق الدخان، فأنت أيضاً تستنشق الهواء وتبتلعه.5- تحقق من طقم أسنانك: قد يؤدي تركيب طقم أسنان صغير لا يلائم حجم فمك إلى ابتلاع الهواء الزائد عند تناول الطعام والشراب.6- تحرَّك: قد يكون من المفيد أخذ جولة قصيرة بعد تناول الطعام.7- عالج حرقة المعدة: قد يكون من المفيد تناول مضادات الحموضة المتاحة دون وصفة طبية أو غيرها من العلاجات لعلاج حرقة المعدة الخفيفة والعَرَضية. وقد يتطلب علاج داء الجَزْر المَعدي المريئي (GERD).تراكم الغازات في الأمعاءعادةً ما تتكون الغازات الموجودة في الأمعاء الدقيقة أو القولون بسبب هضم أو تخمُّر الطعام الذي يصعُب على البكتيريا الموجودة في هذه المناطق من جسمك هضمه. ويمكن أن تتكون هذه الغازات أيضاً عندما لا يكمل الجهاز الهضمي تفتيت مكونات معيَّنة في الأطعمة، مثل الجلوتين الموجود في معظم الحبوب، أو السكر الموجود في مشتقات الحليب والفاكهة.للوقاية من فرط تكوُّن الغازات، قد يساعدك ما يلي:- تجنب تناول أطعمة معينة: تشمل الأطعمة الشائعة المسببة للغازات البقوليات والبازلاء والعدس والملفوف والبصل والبروكلي (القرنبيط الأخضر) والقرنبيط والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفطر وبعض الفواكه والجعة وغيرها من المشروبات الغازية. حاول تجنب تناول طعام واحد في كل مرة لترى إن تحسنت الغازات لديك.- اقرأ الملصقات: إن بدا لك أن مشتقات الحليب تمثل مشكلة، فقد تكون مصاباً بدرجة ما من عدم تحمُّل اللاكتوز. انتبه إلى ما تأكل وجرب الأنواع منخفضة اللاكتوز أو الخالية من اللاكتوز. قد تؤدي أنواع معينة من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم والموجودة في الأطعمة الخالية من السكر (السوربيتول والمانيتول والزيليتول) إلى زيادة الغازات.- تناول كمية أقل من الأطعمة الدهنية: تعمل الدهون على إبطاء عملية الهضم؛ ما يعطي للطعام وقتاً أطول للتخمر.- قلِّل الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الألياف مؤقتاً: للألياف العديد من الفوائد، لكن العديد من الأطعمة الغنية بالألياف تعد مصدراً كبيراً لإنتاج الغازات. وبعد مرور فترة من الوقت، أعد الألياف إلى نظامك الغذائي تدريجياً.- جرّب أحد العلاجات المتاحة من دون وصفة طبية: يمكن أن تساعدك بعض المنتجات مثل لاكتيد أو ديري إيز على هضم اللاكتوز. والمنتجات التي تحتوي على سيميثيكون (غاز-إكس ومايلانتا غاز وغيرها) لم يثبت أنها مفيدة، لكن يشعر العديد من الأشخاص بأنها منتجات فعالة.وقد تقلل منتجات مثل "بينو"، خاصة السائلة منها، من الغاز الناتج خلال تفتيت أنواع معينة من البقوليات.