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صحة

اليكم أفضل نوع شاي للتخلص من دهون البطن!

Lebanon 24
30-07-2023 | 14:00
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يعتبر الكرش من أكثر المُشكلات التي قد تتسبب في الازعاج والضيق للعديد من الأشخاص.
 
وازداد مؤخراً استخدام بعض الأشخاص للشاي بمختلف أنواعه لتنحيف البطن والتخلص من الكرش، لأن تناول الشاي يمكن أن يكون إضافة فعّالة للنظام الغذائي الصحي والنشاط البدني، ومع ذلك يجب أن نتذكر أن الشاي وحده لن يحقق تلك النتائج بشكل سحري، بل يعتبر جزءاً من نهج شامل لفقدان الوزن وتقليل الدهون في البطن.
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أفضل نوع شاي لتخسيس البطن ما يلي:

– الشاي الأخضر: يعتبر الشاي الأخضر من بين أفضل الخيارات لتخفيف الوزن والدهون في الجسم، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز عملية الأيض وتساعد في حرق الدهون.

– شاي الزنجبيل: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم، ويمكن أن يساعد في تحفيز عملية الهضم وتقليل الشهية.

– شاي القرفة: يحتوي على مركبات تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم والحد من الشهية، يمكن أيضًا أن يساعد في تحسين هضم الطعام والحد من تراكم الدهون في البطن.

– شاي الشمر: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة ومهدئة للجهاز الهضمي، يمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ وتحسين عملية الهضم.

كم ينقص الشاي الأخضر من الوزن خلال أسبوع؟

قد يساعد شرب الشاي الأخضر في فقدان الوزن، ولكن النتائج تختلف من شخص لآخر وتعتمد على عوامل متعددة مثل النظام الغذائي ومستوى النشاط البدني والصحة العامة للشخص، حيث من الصعب تحديد الكمية المحددة التي يمكن أن ينقصها الشاي الأخضر من الوزن خلال أسبوع واحد، حيث تعتبر النتائج غير ملموسة وغير ثابتة، وللحصول على أفضل النتائج في فقدان الوزن، يجب ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي صحي ومتوازن إلى جانب شرب الشاي الأخضر.

هل شرب الشاي بدون سكر يحرق الوزن؟

أكد الكثير من الأطباء أن تناول الشاي من ضمن النظام الغذائي يوميًا بدون سكر من الأمور التي تقلل من مستويات السكر في الدم، وتقليل الدهون والمواد الضارة في الجسم، لذا عادة ما ينصح بتناول الشاي الأخضر والشاي الأحمر بعد تناول الوجبات الغذائية على مدار اليوم للتقليل من المشكلات الصحية العديدة والتي من أبرزها السمنة.
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