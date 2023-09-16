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صحة

بـ4 مكونات فقط... قدرات علاجية هائلة لعصير الشمندر

Lebanon 24
16-09-2023 | 00:26
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هل تعاني من التعب، والإرهاق، وفقر الدم، وتساقط الشعر؟ الأمر بسيط للغاية.. كل ما عليك فعله هو تجربة عصير الشمندر حتى تستعيد صحة جسمك.

وكشف حساب "عيش بصحة"، وهو المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، عبر "إنستغرام"، عن طريقة تحضير عصير الشمندر باستخدام 4 مكونات فقط.
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عصير الشمندر

حبة كبيرة من الشمندر
جزرتان كبيرتان
حبّتان من فاكهة البرتقال
ملعقة واحدة من بذور الشيا أو اليقطين
الرومان القدماء
وأوضحت جمعية القلب الأميركية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الشمندر منخفض في السعرات الحرارية وغنيّ بالمغذيات النباتية.

ويعود تقدير الخصائص الطبية للشمندر إلى الرومان القدماء.

وتم استخدامه فيما يلي:
علاج الإمساك
تحسين الدورة الدموية
مكافحة الحمى

قدرات علاجية
يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات، والتي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق.

وتظهر بعض الدراسات أن مكملات عصير الشمندر قد تُخفّض ضغط الدم. وتزيد أيضًا من امتصاص الأكسجين، ما يسمح للأشخاص بالحفاظ على نشاطهم لفترة أطول.

وأوضحت جمعية القلب الأمريكية أن الشمندر يحتوي على مضادات الأكسدة، وهي مركبات موجودة في الأطعمة التي تساعد على إصلاح الحمض النووي، والحفاظ على صحة الخلايا الجيدة. ويتمتع الشمندر أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات، ما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

ولهذا السبب، يكتسب الشمندر شعبية كبيرة باعتباره نهجًا غذائيًا في إدارة أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان.
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