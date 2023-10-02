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صحة

الفتق السُري: فهم الأعراض وتعزيز الوقاية

Lebanon 24
02-10-2023 | 12:00
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قالت الجمعية الألمانية للجراحة ‫العامة وجراحة البطن إن الفتق السُري لا يقتصر على الرضع فقط، وإنما يصيب ‫البالغين أيضاً.

‫وأوضحت الجمعية أنه عند الإصابة بالفتق السُري تبرز الأنسجة من تجويف ‫البطن عبر نقطة ضعيفة في منطقة السرة، واعتماداً على شدة الفتق يمكن أن ‫تصل الأنسجة الدهنية أو الصفاق أو حتى الحلقات المعوية إلى كيس الفتق.
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‫وأضافت الجمعية، أن عوامل الخطورة المؤدية إلى الفتق السُري لدى البالغين ‫تتمثل في ضعف النسيج الضام وزيادة الضغط الداخلي في تجويف البطن ‫والسمنة والحمل ورفع الأوزان الثقيلة أو بعض الأمراض مثل الاستسقاء (تجمّع السوائل المحتوية على البروتين داخل البطن).

أعراض الفتق السُري
* انتفاخ وتورم منطقة السرة.
* الشعور بألم ‫بسبب تعرض الأعضاء الداخلية للانضغاط في منطقة ضيقة.
* وجود دم في البراز.
* ‫الحمى.
* الغثيان.
* تسارع ضربات القلب.

وأشارت الجمعية الألمانية للجراحة ‫العامة وجراحة البطن إلى أنه في بعض الحالات قد لا تكون هناك حاجة للجراحة، وفي ‫حالات أخرى تكون ضرورية.

‫وللوقاية من الفتق السري ينبغي العمل على إنقاص الوزن الزائد وتجنب رفع ‫الأوزان الثقيلة، مع ممارسة الرياضة لتقوية عضلات البطن وعضلات الجذع.
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