الفتق السُري: فهم الأعراض وتعزيز الوقاية

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قالت الجمعية الألمانية للجراحة ‫العامة وجراحة البطن إن الفتق السُري لا يقتصر على الرضع فقط، وإنما يصيب ‫البالغين أيضاً.‫وأوضحت الجمعية أنه عند الإصابة بالفتق السُري تبرز الأنسجة من تجويف ‫البطن عبر نقطة ضعيفة في منطقة السرة، واعتماداً على شدة الفتق يمكن أن ‫تصل الأنسجة الدهنية أو الصفاق أو حتى الحلقات المعوية إلى كيس الفتق.‫وأضافت الجمعية، أن عوامل الخطورة المؤدية إلى الفتق السُري لدى البالغين ‫تتمثل في ضعف النسيج الضام وزيادة الضغط الداخلي في تجويف البطن ‫والسمنة والحمل ورفع الأوزان الثقيلة أو بعض الأمراض مثل الاستسقاء (تجمّع السوائل المحتوية على البروتين داخل البطن).أعراض الفتق السُري* انتفاخ وتورم منطقة السرة.* الشعور بألم ‫بسبب تعرض الأعضاء الداخلية للانضغاط في منطقة ضيقة.* وجود دم في البراز.* ‫الحمى.* الغثيان.* تسارع ضربات القلب.وأشارت الجمعية الألمانية للجراحة ‫العامة وجراحة البطن إلى أنه في بعض الحالات قد لا تكون هناك حاجة للجراحة، وفي ‫حالات أخرى تكون ضرورية.‫وللوقاية من الفتق السري ينبغي العمل على إنقاص الوزن الزائد وتجنب رفع ‫الأوزان الثقيلة، مع ممارسة الرياضة لتقوية عضلات البطن وعضلات الجذع.