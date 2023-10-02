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صحة
الفتق السُري: فهم الأعراض وتعزيز الوقاية
Lebanon 24
02-10-2023
|
12:00
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قالت الجمعية الألمانية للجراحة العامة وجراحة البطن إن الفتق السُري لا يقتصر على الرضع فقط، وإنما يصيب البالغين أيضاً.
وأوضحت الجمعية أنه عند الإصابة بالفتق السُري تبرز الأنسجة من تجويف البطن عبر نقطة ضعيفة في منطقة السرة، واعتماداً على شدة الفتق يمكن أن تصل الأنسجة الدهنية أو الصفاق أو حتى الحلقات المعوية إلى كيس الفتق.
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وأضافت الجمعية، أن عوامل الخطورة المؤدية إلى الفتق السُري لدى البالغين تتمثل في ضعف النسيج الضام وزيادة الضغط الداخلي في تجويف البطن والسمنة والحمل ورفع الأوزان الثقيلة أو بعض الأمراض مثل الاستسقاء (تجمّع السوائل المحتوية على البروتين داخل البطن).
أعراض الفتق السُري
* انتفاخ وتورم منطقة السرة.
* الشعور بألم بسبب تعرض الأعضاء الداخلية للانضغاط في منطقة ضيقة.
* وجود دم في البراز.
* الحمى.
* الغثيان.
* تسارع ضربات القلب.
وأشارت الجمعية الألمانية للجراحة العامة وجراحة البطن إلى أنه في بعض الحالات قد لا تكون هناك حاجة للجراحة، وفي حالات أخرى تكون ضرورية.
وللوقاية من الفتق السري ينبغي العمل على إنقاص الوزن الزائد وتجنب رفع الأوزان الثقيلة، مع ممارسة الرياضة لتقوية عضلات البطن وعضلات الجذع.
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