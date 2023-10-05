علاج الجيوب الانفية بطرق مختلفة

من العلاجات التي يبحث عنها كثير من الناس علاج الجيوب الانفية والتهابها المزعج، ولكن بشرط أن تكون طرق العلاج مضمونة وآمنة، وذلك لأن هذا المرض يعاني منه الكثيرين، وهو من الأمراض المنتشرة بسبب عدة عوامل منها تلوث الهواء بالغبار والأدخنة وعوادم السيارات، واضطرابات الجو المختلفة.

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تحدث الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية عند التعرض لنزلة برد شديدة، أو بسبب دخول فيروس إلى الأنف يسبب الالتهاب فيها، وتزيد حدة الأعراض بمجرد استنشاق روائح نفاذة مثل العطور القوية، ومنتجات البترول والعوادم، أو عند ارتفاع درجة الحرارة في الجو، وذلك يسبب صداع الجيوب الأنفية المعروف بألمه الشديد. ولتخفيف هذه الآلام يجب عليك عزيزي القارئ معرفة الأنواع المختلفة من علاج الجيوب الأنفية التي يجب اتباعها واللجوء إليها عند الحاجة.



علاج الجيوب الأنفية بالأدوية يمكن اللجوء إلى بعض الأدوية ومسكنات الألم الخاصة بتلك الحالة، خصوصا عند الشعور بذلك الصداع المؤلم الذي يسببه الالتهاب، من هذه الأدوية ما يلي: الأسيتامينوفين، نابروكسين الصوديوم، والإيبوبروفين .

أدوية التريبتان وتشمل سوماتريبتان، والموتريبتان، ناراتريبتان، زولميتريبتان، فروفاتريبتان، و إليتريبتان.

مزيلات الاحتقان، هي أدوية تتوفر في شكل شراب وأقراص وبخاخات أنف، وتكون متاحة كمستحضرات تُصرف بوصفة طبية أو دونها.