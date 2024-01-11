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صحة

أعراض التوتر العصبي وتأثيره على الجسم

Lebanon 24
11-01-2024 | 13:00
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أسباب عديدة تؤدى للإصابة بالانتفاخ في المعدة منها سوء الهضم، والدورة الشهرية، والعديد من الأسباب الأخرى، وأثبتت العديد من الدراسات الطبية أن للتوتر والقلق دورا ملحوظا في انتفاخ المعدة.

 

أوضح التقرير، أن الانتفاخ الناتج عن التوتر يعد  أمرا شائعا، حيث يمكن أن تؤدي مستويات التوتر المرتفعة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وقد  تعطل عملية الهضم الطبيعية، مما يسبب الغازات والانتفاخ.

 

وأضاف أن القلق أيضا يسبب آلامًا في المعدة، فالعلاقة بين المعدة والمخ قوية، ولذا يؤدي  التوتر والقلق إلى ظهور أعراض جسدية في المعدة، مثل الألم والتشنج والانتفاخ.

 

وأشار التقرير إلى أنه تختلف مدة الانتفاخ الناتج عن التوتر من شخص لآخر، يمكن أن يكون مؤقتًا، أو يستمر لفترة قصيرة، أو يستمر لفترة طويلة اعتمادًا على مستويات التوتر، وآليات التكيف، والصحة العامة للشخص، ويمكن أن تساعد معالجة الأسباب الجذرية للتوتر واعتماد عادات نمط حياة صحية في إدارة الانتفاخ وتقليله بمرور الوقت.

 

وهناك بعض الطرق للتخلص من الانتفاخ الناتج عن التوتر، ومنها:

  -التنفس العميق

 تدرب على التنفس العميق والبطيء،  وهذا ضروري لاسترخاء الجهاز العصبي، وبالتالي تخفيف التوتر الهضمي.

 

 - ممارسة الرياضة

ممارسة النشاط البدني بانتظام لا يساعدك فقط على إنقاص الوزن، بل يجعلك أكثر سعادة أيضًا. ممارسة التمارين الرياضية، عند ممارستها بانتظام، تقطع شوطا طويلا في تخفيف مستويات التوتر وتعزيز الهضم الصحي.

 
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-التغييرات الغذائية

من المهم جدًا اختيار نظام غذائي متوازن وغني بالألياف،  كن حذرًا أيضًا وتجنب الأطعمة المثيرة التي قد تؤدي إلى تفاقم الانتفاخ.

 

- تقنيات إدارة التوتر

قم بدمج أنشطة مثل التأمل أو اليوجا أو اليقظة الذهنية لمعالجة التوتر الأساسي الذي يساهم في الانتفاخ، و تعمل هذه الطرق على تعزيز الاسترخاء والصحة العامة، مما يؤثر بشكل إيجابي على صحة الجهاز الهضمي.

( اليوم السابع)
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