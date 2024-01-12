التهاب اللوزتين.. الأسباب وطرق الوقاية

التهاب اللوزتين هو التهاب يلحق باللوزتين، وهما وسادتين من الأنسجة بيضاوية الشكل في الجزء الخلفي من الحلق، حيث توجد لوزة واحدة على كل جانب. تشمل علامات وأعراض التهاب اللوزتين، تورم اللوزتين، والتهاب الحلق، وصعوبة البلع، وألم بالعقد الليمفاوية على جانبي الرقبة.

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الأسباب

غالباً ما تكون الفيروسات الشائعة السبب في الإصابة بالتهاب اللوزتين، لكن قد تكون العدوى البكتيرية هي السبب أيضاً.



وأكثر أنواع البكتيريا المسببة لالتهاب اللوزتين شيوعاً هي بكتيريا العقدية المقيحة، وهي البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق العقدي. كما يمكن أن تسبب سلالات أخرى من البكتيريا العقدية أو أنواع أخرى من البكتيريا التهاب اللوزتين أيضاً.

الوقاية

تعتبر الجراثيم التي تسبب التهاب اللوزتين الفيروسي والبكتيري معدية. لذلك، تعد أفضل طريقة للوقاية هي الالتزام بممارسات صحية جيدة. يمكنك تعليم أطفالك ما يلي:



- غسل أيديهم جيداً وكثيراً، خصوصاً بعد استخدام الحمام، وقبل تناول الطعام.

- تجنب مشاركة الطعام، أو كؤوس الشراب، أو زجاجات المياه، أو الأواني.

- استبدال فرشاة الأسنان بعد التشخيص بالإصابة بالتهاب اللوزتين. (الشرق)