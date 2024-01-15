مشروبات تساعد على علاج التهاب المعدة في المنزل

اضطرابات المعدة عرض مزعج، لا يمكن التخلص منه بسهولة، أسبابه متعددة ومتشعبة لا يمكن حصرها، من بينها الإفراط في العادات الغذاية الخاطئة، والالتهاب البكتيري، فضلاً عن أن بعض الأدوية تسبب هذا الشعور غير المريح.

ويشعر المريض حينها بحالة من اضطرابات المعدة، والألم فيها شعور أيضًا يصل حد الغثيان والرغبة في تقيؤ الطعام، اضطرابات في الإخراج، وحالة اضطراب في الشهية ملحوظة.

شاى اللافندر الدافئ أحد أهم المشروبات الصحية التي تعمل على تحسين حالة المعدة وتقليل التهاباتها، وتهدئتها، لأنه يساعد على تقليل توتر الأمعاء، ويفيد بشد مرضى القولون العصبى، يقلل حدة الآلام لخصائصه في التئام الالتهابات

مشروب العسل اللطيف على المعدة، يمكن إضافة العسل على المياه الدافئة، أو على الشاي الخفيف، لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة التي تخفف حدة الالتهابات، وتبطن الأمعاء، وتقوى جدارها، وتجعلها أكثر تحملاً للطعام والشراب، ويمتص الألم ويخففه، فضلاً عن تحسينه عملية الهضم.

خل التفاح إّذا ما أضفنا ملعقة منه على كوب من الماء، يعادل بذلك أحماض المعدة والأمعاء، ويعزز من سلامتها، ويقوى من بنيتها، ويساعد على تعزيز عمل الجهاز الهضمى بالكامل.