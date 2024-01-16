مشاكل صحية وراء تغيّر لون البراز للأسود

لون البراز قد يشير إلى إصابتك بأمراض معينة، وأكد تقرير نشره في موقع ميديسن نت الطبي أن البراز يمكن أن يكون علامة دالة على إصابتك ببعض الأمراض أو الأعراض المرضية، وحتى يمكن أن يشير إلى بعض المعلومات عن نظامك الغذائي وطبيعة جسمك.

وفقًا للتقرير فإن البراز المائل إلى اللون الأسود قد يثير القلق بعض الشيء لدى البعض ولكن في أغلب الأحيان قد يعاني الإنسان في تلك الحالة من مشكله يمكن علاجها.

وإن البراز الأسود قد يكون بسبب نزف شديد ناتج عن الجهاز الهضمي أو بسبب مشكلات في تكسير خلايا الدم الحمراء ما يجعله يمر في الأمعاء وبالتالي يتحول البراز في تلك الرحله إلى اللون الأسود.

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قد يشير أيضًا البراز الأسود الى مشكلة في البواسير والنزيف الذي ينتج عنها في بعض الحالات كذلك قد يكون بسبب الاصابة بشروخ شرجية أو مشكلات وتمزقات في المكان المحيط بالشرج.

بعض الأمراض الأخرى قد تسبب هذا التغير في لون البراز منها مرض لون التقرحي وبعض السرطانات وبعض المشكلات الشريانية.