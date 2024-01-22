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صحة

تناول الثوم يساعد فى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم

Lebanon 24
22-01-2024 | 15:30
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يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات ضغط الدم إلى أضرار جسيمة في الجسم، وبالتالي، من المهم للغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة التي تساعدك في إدارة ضغط الدم، إلى جانب الأدوية الخاصة بك، يجب عليك أيضًا إجراء تغييرات معينة في نمط حياتك وتجربة بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في التحكم في ضغط الدم، ومن بينها الثوم.

 
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ومن المحتمل، أن يكون للثوم تأثير إيجابي على ضغط الدم. تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، والأليسين هو مركب موجود في الثوم، يساهم في هذه الفوائد المحتملة، الأليسين هو مركب له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

 

وتشير بعض الدراسات إلى أن الأليسين قد يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم. ومع ذلك، يمكن أن تختلف الاستجابات الفردية.

 

وعلى الرغم من ارتباط الثوم تاريخيًا بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك المزايا المحتملة في خفض ضغط الدم، فمن الضروري التعامل معه كإجراء تكميلي بدلاً من كونه حلاً مستقلاً.

 

ويحتوي الثوم على مادة الأليسين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يعتقد أنها تساهم في آثاره الإيجابية. على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى وجود صلة محتملة بين استهلاك الثوم وخفض ضغط الدم، فمن الضروري استشارة الطبيب للحصول على المشورة الشخصية.

 

من المهم بالنسبة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم استشارة أطبائهم قبل إضافة مكملات الثوم أو إجراء تغييرات كبيرة على نظامهم الغذائي يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تقييم الحالات الصحية الفردية، والتفاعلات الدوائية، والملاءمة الشاملة بناءً على التاريخ الطبي الفريد للشخص.
 
 
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