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صحة

أفضل علاجات منزلية لتهدئة السعال بشكل طبيعي

Lebanon 24
09-02-2024 | 15:00
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حالات عديدة مصابة بالسعال، ويسعى الأشخاص المصابون باتباع العديد من الحيل للتخلص من هذا الأمر، ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots أبرز هذه الحيل، ومنها:

 

- الرطوبة

الهواء الدافئ المحمل بالرطوبة يساعد بشكل كبير على تفكيك المخاط، و يمكنك تجربة حمام ساخن لطيف إذا كنت تعاني من السعال. وبدلاً من ذلك، يمكن أيضًا استخدام أجهزة الترطيب.

 

- العسل

تشير دراسة نشرت في مجلة BMJ Journal  إلى أن العسل له خصائص مضادة للميكروبات تساعد في تخفيف السعال. لذلك، فهو يساعد في تقليل شدة السعال، لكنه لا يمكن علاجه بشكل كامل.

 

- النعناع

يحتوي النعناع على المنثول، وهو مركب شائع في قطرات السعال، و يمكن أن يمنحك استهلاك المنثول إحساسًا بالبرودة، كما أنه يريح عضلات مجرى الهواء. وتؤكد هذه الدراسة التي نشرت في مجلة الجهاز التنفسي الكندية ذلك.

 

- الماء

إن زيادة كمية السوائل التي تتناولها ستساعد جسمك على العمل بشكل أفضل بشكل عام،  فكوب من شاي الأعشاب قد يفي بالغرض، ولكن ابتعد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الكحولية.

( اليوم السابع)

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