Advertisement

صحة

ما الذي يخفض الكوليسترول بسرعة؟

Lebanon 24
12-02-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1163342-638433284259091527.jpg
Doc-P-1163342-638433284259091527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ينتج الكبد كمية الكوليسترول التي يحتاجها الجسم، لكن تؤثر مجموعة من العوامل في زيادة مستوياته. ويمكن خفضها من خلال ممارسات صحية.
ووفق "هيلث لاين" قد تساعد العديد من التغييرات في نمط الحياة على خفض نسبة الكوليسترول في الدم خلال 30 يوماً، بما في ذلك:
Advertisement

الحد من تناول الكحول، والإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول نظام غذائي متوازن.

وتوجد أدلة قوية على أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار بشكل فعّال.

ومن أهم مصادر هذه الدهون الجيدة: زيت الزيتون، والمكسرات، وزيت الكانولا، والأفوكادو، وزبدة المكسرات، والزيتون، وأسماك السلمون والتونة والمكاريل والهامور، والمحار.

من ناحية أخرى، تتضمن قائمة الأطعمة التي ينبغي الحد منها لاحتوائها على دهون تزيد مستوى الكوليسترول: السمن، والمعجنات والبيتزا، والبشار (الفشار) القابل للتسخين في الميكروويف، والأطعمة السريعة المقلية.

المكملات
وتشير بعض الأدلة العلمية إلى أن تناول بعض المكملات الغذائية يساعد على خفض الكوليسترول المرتفع.

أهم هذه المكملات: زيت السمك الغني بأحماض أوميغا 3، والسيلليوم هو أحد أشكال الألياف القابلة للذوبان والمتوفر كمكمل غذائي، وإنزيم "كيو 10" Q10.

ومن خلال تناول مزيد من الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، تستطيع خفض كمية الكوليسترول الغذائي التي تصل إلى الدم من تناول اللحوم والبيض.

ومن أهم مصادر هذه الألياف: حبوب الشوفان، والفول والعدس، والفاكهة، وبذور الكتان، والقرنبيط والملفوف (الكرنب).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2024-02-12
02:30 | 2024-02-12
02:00 | 2024-02-12
01:00 | 2024-02-12
00:00 | 2024-02-12
23:25 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24