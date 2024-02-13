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صحة

أسباب طقطقة الأذن في الطقس البارد

Lebanon 24
13-02-2024 | 12:00
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يشعر العديد من الأشخاص بعدم الراحة من طقطقة الأذن التى تكون مصحوبة بصوت مميز يشير إلى اختلال توازن الضغط، وغالبًا ما تُعزى هذه الظاهرة إلى التغيرات في ضغط الهواء، وهو أمر شائع أثناء درجات الحرارة الباردة>

 

أسباب غير عادية لطقطقة الأذن

 

يمكن للنظام المعقد لقنوات استاكيوس، المسئول عن موازنة الضغط على كل جانب من طبلة الأذن، أن يواجه صعوبة في التكيف مع التغيرات الموسمية.

 

في بعض الحالات، يمكن إرجاع السبب الجذري لطقطقة الأذن المستمرة إلى التأثيرات المتبقية لعدوى الأذن السابقة، ما يؤدي إلى احتباس السوائل في الأذن الوسطى.

 

تؤكد هذه المضاعفات على أهمية العناية بالأذن في الوقت المناسب خلال الأشهر الباردة.

 

تصبح استشارة أخصائي الأذن والأنف والحنجرة أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة أي مشكلات أساسية.

 

 يمكن للفحوصات المنتظمة اكتشاف العدوى في وقت مبكر، مما يمنعها من التطور إلى مشاكل مستمرة.

 

كيفية تخفيف طقطقة الأذن

يمكن اتخاذ العديد من التدابير العملية لتقليل فرص استمرار طقطقة الأذن.

 

إن الحفاظ على نظافة الأذنين، وتجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، والبقاء رطبًا وشرب الماء والسوائل يساهم في الحفاظ على بيئة صحية للأذن.

 

تساعد العادات البسيطة مثل التثاؤب أو مضغ العلكة أثناء الرحلات الجوية أو تغيرات الارتفاع في تثبيت ضغط الأذن وتقليل الانزعاج.

 

للحصول على راحة فورية من آلام الأذن، أثبت استنشاق البخار الدافئ أنه أسلوب إسعافات أولية بسيط ولكنه فعال. تغطية الرأس بمنشفة يساعد استنشاق بخار الماء المغلي على فتح قناة استاكيوس بالأذن، مما يعزز معادلة الضغط وتخفيف الاحتقان.

 

توفر أدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية راحة سريعة، لكن الأعراض الطويلة تتطلب رعاية طبية متخصصة.

 

 يمكن وصف مزيلات الاحتقان أو المضادات الحيوية أثناء زيارات العيادات الخارجية لمعالجة الالتهابات أو الاحتقان.

 

التدخلات الجراحية، مثل تصحيح مشاكل قناة استاكيوس، تصبح اعتبارات إذا ثبت أن العلاجات غير فعالة أو إذا استمرت المشكلة.

 

يعتمد الاختيار بين الدواء والجراحة على تشخيص مرض الأذن وشدته، مع التركيز على أهمية طلب مشورة الخبراء للحصول على مسار العمل الأكثر فعالية.

( اليوم السابع)
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