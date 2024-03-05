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صحة

ما هي فوائد العدس؟

Lebanon 24
05-03-2024 | 06:04
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تنصح الدكتورة جانا تيخانيتشيفا خبيرة التغذية بإضافة العدس إلى النظام الغذائي لأنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، بما فيها البروتين والألياف، ما يجعله وجبة مشبعة للغاية.
 
وتشير الخبيرة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك للبقوليات قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على الحديد وفيتامين B1 وأحماض أمينية والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وأحماض أوميغا- 3 وأميغا-6 الدهنية.

وتقول: "يوصى الأشخاص الذين يعانون من السمنة وداء السكري بتناول العدس لانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم. كما تساعد الاستروجينات النباتية الموجودة في العدس في الحفاظ على صحة المرأة. ولتناول البقوليات عموما تأثير مفيد على عمل القلب والأوعية الدموية، ما يخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويؤثر إيجابيا في وظيفة الأمعاء ومنظومة المناعة".

وتوصي الخبيرة بتناول البقوليات 2-3 مرات في الأسبوع. (روسيا اليوم) 
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