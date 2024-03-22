أطعمة تساعدك في التعافي من التسمم الغذائي

التعافي من التسمم الغذائي يمكن أن يكون رحلة صعبة، جسديًا وعقليًا، فبعد تحمل الألم الناتج عن القيء والإسهال وتشنجات المعدة، يحتاج جسمك إلى وقت للشفاء واستعادة قوته.

أحد أهم جوانب التعافي هو إعادة إدخال الطعام تدريجيًا إلى نظامك الغذائي بطريقة لطيفة على معدتك الحساسة مع توفير العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك للتعافي بشكل كامل.

ماذا نأكل مباشرة بعد التسمم الغذائي

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السوائل الصافية

عندما تبدأ في التعافي من التسمم الغذائي، من الضروري إعطاء الأولوية للترطيب. يمكن أن تساعد السوائل الصافية، في تعويض السوائل المفقودة بسبب القيء والإسهال، حيث يساعد هذه المشروبات أيضًا على استعادة توازن الإلكتروليت في الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية لحسن سير العمل، ارتشف هذه السوائل طوال اليوم لمنع الجفاف ودعم عملية تعافي الجسم.

. الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل منذ فترة طويلة بقدرته على تخفيف الغثيان وتهدئة اضطراب المعدة، يمكن للمركبات الطبيعية الموجودة في الزنجبيل أن تساعد في تهدئة الالتهاب في الجهاز الهضمي وتعزيز راحة الجهاز الهضمي، اختر المشروبات التي تحتوي على الزنجبيل الحقيقي وتجنب تلك التي تحتوي على سكر مضاف أو نكهات صناعية.

. أرز أبيض عادي

عندما تكون مستعدًا لبدء إعادة تقديم الأطعمة الصلبة، يعد الأرز الأبيض العادي خيارًا ممتازًا، فهو سهل الهضم ويوفر مصدرًا للكربوهيدرات سريعة الامتصاص لتغذية جهود تعافي الجسم، تجنب إضافة التوابل أو الصلصات القوية إلى الأرز، لأنها قد تهيج معدتك بشكل أكبر.

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وجبات صغيرة ومتكررة

تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم، يمنح هذا الأسلوب جهازك الهضمي فرصة للتكيف تدريجيًا ويقلل من خطر التحميل الزائد على معدتك، ركز على تناول الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم مثل الخبز المحمص والبسكويت والموز والخضروات المسلوقة، استمع إلى إشارات جسمك وتوقف عن الأكل إذا بدأت تشعر بعدم الارتياح أو واجهت أي أعراض للانزعاج.

. تجنب منتجات الألبان والأطعمة الدهنية

أثناء تعافيك من التسمم الغذائي، من الأفضل الابتعاد عن منتجات الألبان والأطعمة الدهنية، قد تكون هذه الأطعمة أكثر صعوبة في هضم معدتك وقد تؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل الانتفاخ والتشنج والإسهال.

( اليوم السابع)