أفضل علاج لتنميل اليدين

تنميل اليدين أحد أهم الأعراض المزعجة فالخدر في الأطراف من المشكلات التي تواجه البعض، وتتكرر على مدار اليوم لدى البعض الآخر تسبب له عدم القدرة على الحركة ومزاولة مهامه بأريحية.

وفقا لتقرير نشر في موقع ميدسن نت المعني بالصحة العامة، فإن هناك الكثير من النصائح التي تساعد على تخطي مشكلة تنميل اليدين، ومحاولة تقليل تكرار حدوثها،الا إذا كانت الحالة مستعصية ومتكررة بشدة فيجب اللجوء لمختص والذي بدوره يكون من خلال معالج طبيعي يساعد على التخلص من هذه المشكلة.

ومن أبرز النصائح التي تقلل من حدة التنميل اليدين :

ـ الاهتمام بمرونة الجسم بشكل عام ومرونة الذراعين بشكل خاص، فعلى الدوام استمر في تمدد يديك وذراعيك لمدة ثواني وكرر هذا الأمر أكثر من مرة يوميا.

ـ يمكنك أن تطبق يديك على بعضهما البعض أي بمصافحة يديك لمنع تشنج عضلات اليدين.

ـ الاهتمام بشكل كبير بالتغذية السليمة الصحية وتناول الأطعمة المفيدة والبعد عن كل ما هو مقلي أو غير صحي لأنه يضر بصحة الأعصاب والجسم.

ـ الاهتمام بممارسة الرياضة والحركة المستمرة اليوميه يعزز من نشاط الدورة الدموية ويعمل على مرونة المفاصل والعضلات والأعصاب ووقف تنميلها.

ـ اسأل طبيبك إذا ما كنت تحتاج إلى تناول مكمل غذائي أو فيتامين ب المهدئ والمكمل للأعصاب لأنه يعمل على تعزيز صحة الأعصاب والعظام ويقلل من حدة التنميل.

لابد من إجراء الكشف الطبي إذا كانت الحالة متكررة ولا يمكنك التخلص منها بسهولة لإمكانية الاصابه بأيه مشكلة حقيقية قد تسبب هذا الخدر في اليدين، مثل المشكلات في المفاصل أو الأيدي أو الأعصاب.

( اليوم السابع)