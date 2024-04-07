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صحة

أعراض ضعف النظر.. إليك أهم التفاصيل

Lebanon 24
07-04-2024 | 04:00
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كشف خبراء الصحة وأطباء العيون عن بعض العلامات غير العادية التي تشير إلى أن بصرك قد يكون في تراجع، ومن بينها على سبيل المثال التدقيق في شاشة الهاتف، بحسب موقع "دايلي اكسبريس".

 وأوضح الأطباء أن هذه المؤشرات يمكن أن تكون نتيجة لطول النظر الشيخوخي، وهي حالة شائعة في العين تؤدي إلى فقدان عينيك تدريجياً القدرة على التركيز على الأشياء القريبة.

 وأوضحوا "سيعاني معظمنا من بعض آثار طول النظر الشيخوخي مع تقدمنا في السن، بسبب التغيرات الطفيفة في عدسة أعيننا، ومع ذلك، فهذا ليس شيئًا يدعو للقلق حقًا، وهو في الواقع شائع جدًا، عادةً بدءًا من سن الأربعين فصاعدًا".

 ويمكن لطبيب العيون الخاص بك أن يوصي بأفضل علاج لك، لذلك يجب حجز اختبار للعين إذا كنت تعاني من أي أعراض - أو إذا وجدت نفسك تتبنى بعض السلوكيات غير العادية للتعويض عن التغيير في رؤيتك.

 التغييرات والتأثيرات الدقيقة المتعلقة برؤيتنا غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد ولكن، مثل العديد من الحالات، إذا لم تتم معالجة هذه التغييرات، فإنها غالبًا ما تتفاقم.

 أهم العلامات غير التقليدية التي تشير إلى ضعف نظرك تشمل:

  تجد نفسك ممسكًا بالنصوص الصغيرة بعيدًا، لقراءتها بشكل أكثر وضوحًا.

 تكبير حجم الهاتف، أو تكبير حجم الخط، من أجل القراءة بشكل أفضل

الحاجة إلى إضاءة أكثر سطوعًا لقراءة شيء ما، أو أثناء القيام بعمل قريب

المعاناة من رؤية ضبابية عند مسافة القراءة العادية

التحديق فى الأشياء لرؤيتها

المعاناة من إجهاد العين أو الصداع بعد القراءة أو القيام بعمل قريب

طلب استعارة نظارات الآخرين لقراءة الأشياء

( اليوم السابع)
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