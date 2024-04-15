أكلات ومشروبات تريحك من نوبات القولون العصبي.. ما هي؟

إذا كنت ممن يعانون من مشكلة القولون العصبي وتبحث عن أكلات تريح القولون لديك، فعليك أن تعلم أن هناك بعض الأطعمة التي قد تساعد في تهدئة القولون بينما هناك أطعمة يفضل أن تلتزم بها بصورة عامة.

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بصورة عامة يجب عليك أن تتناول أكلات تناسب القولون ولا تسبب تهيجه، حيث ينصح أن يحتوي نظامك على أكلات للقولون العصبي ومناسبة له مثل:

اللحوم الخالية من الدهون

ينصح بهذا النوع من الأطعمة لاحتوائه على البروتينات التي يمكن للجسم أن يهضمها بسهولة بسبب عدم احتوائها على الدهون، لذا يفضل أن يأكل مريض القولون لحوم الدجاج وكذلك اللحوم الحمراء الخالية تمامًا من الدهون، بالإضافة إلى الديك الرومي.



الأسماك

في حالة كنت تبحث عن أكلات تريح القولون فعليك أن تعلم أن الأسماك هي خيار ممتاز لأنها تقلل من الالتهابات، والتي تسبب تهيج أعراض القولون، وننصحك بتناول أسماك الرنجة والماكريل وكذلك السلمون والأنشوجة والسردين والأسماك ذات اللحوم البيضاء.

الخضراوات

بالرغم من أن هناك بعض الخضراوات التي تسبب تهيج القولون العصبي، إلا أن هناك بعض الأنواع المناسبة والتي قد لا تسبب شعورك بالغازات والانتفاخات، مثل الفلفل الأخضر والبطاطس والبطاطا والكوسة، بالإضافة إلى اللفت والريحان. ولا تنسى الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكيل والخس والجعضيد والجرجير، حيث يمكن استخدامها لتحضير السلطة أو عمل سموزي. الفواكه هناك فواكه لها تأثيرها السلبي على القولون، إلا أن هناك فواكه أخرى قد تكون مناسبة بسبب انخفاض مستوى السكر بها، مثل التوت الأزرق والأفوكادو والكانتلوب والفراولة والبابايا والكيوي.

المكسرات والبذور

أنت بحاجة للألياف في نظامك الغذائي، ولكنك بحاجة لألياف يمكن لقولونك التعامل معها، لذا ننصحك بتناول المكسرات مثل البندق واللوز وكذلك المكاديميا والبيكان والجوز، كما يمكنك تناول الصنوبر ولكن تناوله بكميات معتدلة. كما يمكنك تناول البذور المختلفة، والتي قد يكون بعضها مفيدًا مثل بذور الشيا، وكذلك بذور الحلبة، وبذور الكمون، ويمكنك تناول بذور دوار الشمس وبذور اليقطين كذلك.



الأطعمة المخمرة

وهي الأطعمة التي تحتوي على البروبيتيك المفيد لجسمك، لذا يمكنك أن تتناول المخللات والزبادي والكيمتشي والكفير (الفطر الهندي).



شوربة العظام

يعتقد أن هذه الشوربة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي قد تكون مفيدة للأمعاء، والتي قد تساعد في تخفيف ألم القولون العصبي. بجانب قائمة أكلات تريح القولون العصبي التي ذكرناها، فمن المهم جدًا أن تتجنب الأطعمة التي تهيج القولون خاصةً الأطعمة ذات الفودماب المرتفعة، وأن تحرص على الاسترخاء وأن تتناول الأدوية في حالة قام الطبيب بوصفها لك مع الحفاظ على وزنك وممارسة الرياضة.

مشروبات تريح القولون

هناك عدد من المشروبات التي يمكن أن تعمل كمهدئ للقولون وتساعد في تخفيف أعراضه، ولكن عليك أن تعلم أنه لا يوجد شيء يهدئ القولون بسرعة، فالأمر يستغرق بعض الوقت، ولكن هناك مشروبات يمكن أن تساعدك في تلطيف الأعراض وهي: مشروب النعناع المغلي. الشاي الأخضر. الشاي الأبيض.



كما يمكنك تناول بعض أنواع شاي الأعشاب مثل البابونج ولكن احرص على ألا تنقعه لفترة طويلة، هذا بجانب أنه من الأفضل أن تتجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة من الكافيين. (العربية)