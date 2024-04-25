خطة نظام غذائي لزيادة الوزن بسرعة وبطريقة صحية

تتسبب النحافة الشديدة ونقص الوزن في الإصابة ببعض الأمراض الصحية بما في ذلك سوء التغذية وهشاشة العظام ، وانخفاض قوة العضلات وانخفاض حرارة الجسم وانخفاض المناعة، كما أن النساء صاحبات الوزن المنخفض لديهن فرصة أقل للحمل، ويعد تناول وجبة متوازنة مع نمط حياة صحي أمرًا حيويًا لزيادة الوزن بشكل صحي، وفقا لما نشره موقع healthifyme

فيما يلي بعض العناصر الغذائية التي يجب أن تدمجها في نظامك الغذائي لزيادة الوزن بشكل صحي:

البروتين

يمكن أن تساعدك الأطعمة الغنية بالبروتين على بناء العضلات وإصلاحها. يمكن لنظام غذائي مليء بالبروتين أن يزيد من كتلة العضلات بسهولة إذا كان مصحوبًا بتمارين القوة المنتظمة. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يؤدي إلى زيادة الوزن لأنه يقوي وينمو كتلة العضلات.

وأفضل طريقة لدمج البروتين في نظامك الغذائي المعتاد هي البدء باللحوم الخالية من الدهون إذا كنت غير نباتي. ويشمل كل شيء من الدجاج والديك الرومي إلى الأسماك ولحم الخنزير. وإذا لم تكن من آكلي اللحوم ، يمكنك دائمًا اختيار البدائل مثل البيض والمكسرات .

الدهون الصحية

تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير وصحي. ذلك لأن الأطعمة الدهنية تحتوي عادة على سعرات حرارية أكثر في جرام واحد من الكربوهيدرات أو البروتين.

والطريقة الصحيحة لإضافة الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي هي تناول أطعمة مثل زبدة الفول السوداني والأفوكادو والأسماك وزيت الزيتون.

الكربوهيدرات

يمكن أن تساعدك الكربوهيدرات المعقدة على زيادة الوزن بشكل أساسي لأنها تحتوي على سعرات حرارية أعلى ، مع الحفاظ على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها العديد من الكربوهيدرات المكررة. لذلك ، سيكون من الجيد دمج الأطعمة مثل خبز الحبوب الكاملة والحبوب والأرز البني مع بعض الخضروات النشوية في نظامك الغذائي.

سكريات طبيعية

يمكن أن تساعدك الأطعمة التي تحتوي على سكريات طبيعية مثل الفركتوز واللاكتوز على زيادة الوزن.

( اليوم السابع)