8 أنواع حساء صحية تساعد في إنقاص الوزن.. ما هي؟

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هناك 8 أنواع من الحساء، يؤكد الخبراء أنها صحية ومغذية ومشبعة ولا تؤدي لزيادة الوزن وفق ما كشفه موقع Nutrabay، وهي:1. مرق الخضرواتيتميز مرق الخضروات بأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف النباتية.2. شوربة العدسإن حساء العدس غني بالبروتين والألياف، ويبقي الشخص ممتلئاً ويوفر له الطاقة المستدامة، مما يساعد في إنقاص الوزن.3. حساء الدجاج والخضرواتيقدم البروتين الخالي من الدهون من الدجاج مع مجموعة متنوعة من الخضروات حساءً صحياً يعزز الشبع وصحة العضلات.4. شوربة السبانخ والكاليتوفر الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكالي في الحساء خياراً منخفض السعرات الحرارية وعالي العناصر الغذائية، وهو مثالي للأفراد الذين يهتمون بالوزن.5. حساء الكينواالكينوا عبارة عن بروتين كامل، وعند وضعه مع الحساء، يضيف قيمة غذائية وملمساً لذيذاً، مما يجعل فقدان الوزن أمراً ممتعاً.6. حساء الطماطم الحارتتميز الطماطم بأنها غنية بمضادات الأكسدة ويمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي. وقد يكون حساء الطماطم الحار بمثابة مساعد لذيذ لرحلة فقدان الوزن.7. جوز الهند بالكارييضيف حليب جوز الهند باعتدال قواماً كريمياً إلى الحساء، بينما يمكن لتوابل الكاري أن تعزز عملية التمثيل الغذائي، مما يجعلها حليفاً شهياً لإنقاص الوزن.8. شوربة الفطريعد الفطر منخفض السعرات مع ميزة نكهته الطيبة. وتعتبر شوربة الفطر وسيلة شهية تدعم أهداف إنقاص الوزن، دونما شعور بالذنب.