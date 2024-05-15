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صحة

علاج الإمساك عند الأطفال.. إليك النصائح الضرورية

Lebanon 24
15-05-2024 | 23:00
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بعض المشكلات الجسدية وبعض العلامات قد يعطيها الجسم لإنذارك بمشكلة ما يعاني منها، في حالة الأطفال قد لا يستطيع أغلبهم وصف الشكوى التي يعانون منها، ولكن بعض الأعراض المرضية قد تنبئ بهذه المشكلة.

 وفقا لتقرير نشر في موقع جونى هوبكنز ميديسين الطبى  المعنى بالصحة العامة،  فإن بعض العلامات والأعراض مثل تصلب براز الطفل ويكون شديد القساوة،  فضلا عن قلة عدد مرات تبرزه نظرا لضعف حاد في حركة الأمعاء تدل على الإمساك، كما أن الطفل لا يشعر أبدا بالجوع بسهولة، كما أن الآلام والأوجاع في البطن لديه مستمرة وعلى فترات تأتيه خلال اليوم قد يستطيع التعبير عنها ولا يستطيع البعض الآخر وصفها.

وهذه المشكلة التي يعاني منها بعض الأطفال قد تنتج عن ضعف حركة الأمعاء لفترة من الوقت لأسباب عديدة ومختلفة، من الممكن أن تكون طبيعة تناول الطفل لأطعمة لا توجد بها الكثير من الألياف أو عدم شربه للمياه بكميات كافية أو عدم حركته الحركه المطلوبة لتليين البراز.

 قد يظهر على الطفل بعض المشكلات المرضية التي تؤكد إصاباته إما بعسر هضمي أو ضعف في حركة الأمعاء أو بإمساك مزمن نتج عنه.

وتقليل الأطعمة الجافة التي لا تحتوي على المياه مثل المصنعات والحلوى والأطعمة التي لا تحتوي على الخضراوات يساعد كثيرا في علاج هذه المشكلة لدى الاطفال، شربهم للسوائل أيضا هام ومفيد، ويجب على الأم أن تلحظ أية مشكلة قد تظهر على الطفل خاصة من لا يشكو من الأعراض التي تؤذي،  أو الإمتناع التام عن تناول الطعام وعدم الرغبة دائما في تناول الطعام، مع قله عدد مرات التبرز بشكل ملحوظ للغاية يصل الى أيام متواصلة، أية انتفاخات حادة في البطن أو آلام في الجنب أو البطن بشكل ملحوظ.

 يفضل أيضا أن يكون الطفل له نظام غذائي متوازن ومتكامل يحتوي على الخضروات والنشويات والكربوهيدرات والبروتين بنسب متساوية،  وزيادة حدة الألياف مقارنة بالنشويات بشكل كبير يساعد على سيولة وسهولة البراز.

( اليوم السابع)
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