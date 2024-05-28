4 أشخاص ممنوعون من الصيام المتقطع.. تعرف عليهم

اكتسب الصيام المتقطع شعبية كبيرة كنظام غذائى لإنقاص الوزن، حيث يعتمد على فترات متناوبة من الأكل والصيام، وفى ظل الترويج السائد لاتباع هذ النمط من المهم فهمه جيدًا ومعرفة أن هناك أشخاصا لا يناسبهم هذا النمط الغذائى، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

ما هو الصيام المتقطع؟

الصيام المتقطع لا يتعلق بما تأكله، بل بالوقت الذى تأكل فيه، وتشمل الطرق الأكثر شيوعًا ما يلى:

الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام خلال فترة 8 ساعات.

تناول الطعام بشكل طبيعي لمدة خمسة أيام وتقييد تناول السعرات الحرارية إلى 500-600 سعرة حرارية فى اليومين الآخرين من الأسبوع.

طريقة الصيام لمدة 24 ساعة كاملة مرة أو مرتين في الأسبوع.

فيما يلى.. الأشخاص الممنوعون من اتباع نظام الصيام المتقطع لاعتبارات صحية:

- النساء الحوامل أو المرضعات

يمكن أن يؤثر الصيام على تناول العناصر الغذائية وإنتاج الحليب، بما يضر بصحتهم وصحة أطفالهم.

- الأفراد الذين يعانون من اضطرابات فى الأكل

قد يؤدى الصيام المتقطع إلى تفاقم سلوكيات الأكل المضطربة، خاصة لدى الأفراد المعرضين للإصابة.

- الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية محددة مثل مرض السكرى أو انخفاض ضغط الدم أو غيرها من الحالات الصحية المزمنة.

- الأطفال والمراهقون

يحتاج كل من الأطفال والشباب إلى تغذية متسقة من أجل النمو والتطور.

( اليوم السابع)