فوائد غير معروفة للدراق.. تعرفوا إليها

اشارت الدكتورة يلينا تيخوميرفا خبيرة التغذية إلى أن الدراق بالإضافة إلى كونه فاكهة لذيذة، له فوائد عديدة.



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وأضافت: "كما هو معروف، تعتبر الألياف مادة ماصة في الأمعاء، فهي تمتص كل ما هو مفيد وتزيل الأشياء غير الضرورية. الألياف لا تهضم، لذلك هي مثالية للراغبين بالتخلص من الوزن الزائد، وتشكل البراز بشكل جيد. أي أنها تمنع الإمساك. بالإضافة إلى ذلك، توفر الألياف الغذاء للبكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء الغليظة".



وتحتوي 100غ من الدراق على ثلث حاجة الجسم اليومية من الكروم والسيليكون. والسيليكون معدن ضروري جدا لتركيب الأنسجة الضامة والكولاجين الذي يؤثر إيجابيا في الجلد والشعر والأسنان والأظافر والمفاصل. لذلك يمكن القول أن السيليكون معدن مسؤول عن الجمال ومتانة العظام. وقالت في حديث لـ Gazeta.Ru، إن الدراق يحتوي على مواد لها تأثير إيجابي في الصحة والمظهر، لأنه قبل كل شيء مصدر للألياف الغذائية، حيث تحتوى 100 غرام منه على 3 غرامات.وأضافت: "كما هو معروف، تعتبر الألياف مادة ماصة في الأمعاء، فهي تمتص كل ما هو مفيد وتزيل الأشياء غير الضرورية. الألياف لا تهضم، لذلك هي مثالية للراغبين بالتخلص من الوزن الزائد، وتشكل البراز بشكل جيد. أي أنها تمنع الإمساك. بالإضافة إلى ذلك، توفر الألياف الغذاء للبكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء الغليظة".وتحتوي 100غ من الدراق على ثلث حاجة الجسم اليومية من الكروم والسيليكون. والسيليكون معدن ضروري جدا لتركيب الأنسجة الضامة والكولاجين الذي يؤثر إيجابيا في الجلد والشعر والأسنان والأظافر والمفاصل. لذلك يمكن القول أن السيليكون معدن مسؤول عن الجمال ومتانة العظام.

وأضافت: "أما الكروم فهو معدن ضروري لاستقلاب الكربوهيدرات بصورة صحيحة. لذلك عند نقصه في الجسم، يفرط الشخص في تناول الطعام".



ووفقا لها، مع ذلك لا ينبغي الإفراط في تناول الدراق لأنه، مثل أي فاكهة، مصدر للكربوهيدرات. تحتوي 100غ منه على حوالي 10غ من الكربوهيدرات.



وقالت: "لذلك، إذا كان الشخص يهتم بمظهره ورشاقته، عليه عدم تناول أكثر من 200-400غ، وهذا بالطبع يتوقف على مستوى نشاطه". (روسيا اليوم)