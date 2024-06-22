تعانون من ضعف السمع؟ اليكم هذه الخطوات المساعدة

وجد تحليل، نُشر في مجلة BMJ Global Health، أن أكثر من مليار شاب وشابة حول العالم معرضون لخطر فقدان السمع بسبب استخدام الهواتف أو سماعات الرأس والتعرض للضوضاء العالية.
وعلى الرغم من أنه لا يمكنك علاج فقدان السمع، فقد كشفت دراسة حديثة عن طرق يمكنك من خلالها تحسين حساسية السمع ومنع المزيد من التدهور.
الغناء في الحمام
تتمثل في تعزيز إدراكك للكلام في الضوضاء، التي تعد أول علامة على فقدان السمع.
وثبت أن الغناء في الحمام يساعد لأنه "يحسن قدرتنا على اكتشاف الاختلافات الدقيقة في درجة الصوت والتوقيت أو التعرف على اللحن والتنبؤ به، وهذه المهارات مهمة أيضا لإدراك الكلام، خاصة في البيئات الصاخبة"، كما تقول دوريس إيفا باميو، أستاذة علم السمع العصبي في جامعة كوليدج لندن.
تدريب الأذن على السمع باهتمام
إذا لم تستخدم القشرة السمعية، فقد تصبح كسولة، لذا قم بتدريبها من خلال الاستماع إلى شيء ما باهتمام.
وتقول باميو: "هناك أدلة على أن الاستماع إلى قصة عبر كتاب صوتي، يمكن أن يحسن إدراك الكلام".
وتضيف: "عليك أن تقوم بالتدريب باستمرار عدة مرات في الأسبوع وعلى مدار عدة أسابيع لتحقيق الاستفادة".
التمرن بانتظام
تعمل تمارين تحسين قوة القلب والأوعية الدموية، مثل المشي السريع والجري والسباحة وركوب الدراجات، على تعزيز تدفق الدم الصحي إلى الأذن الداخلية، وهو أمر بالغ الأهمية للسمع الصحي.
الامتناع عن تعدد المهام
تقول باميو: "من المرجح أن نكون قادرين على الاستماع جيدا عندما لا نحاول القيام بأشياء أخرى في الوقت نفسه. لذا فإن اليقظة الذهنية يمكن أن تساعد".