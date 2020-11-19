صحة

يساهم في مئات الوظائف الحيوية… ما أهمية المغنيسيوم للجسم؟

Lebanon 24
19-11-2020 | 06:00
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يعد المغنسيوم أحد المعادن الضرورية التي يحتاجها جسم الإنسان، لأنه يساهم في مئات الوظائف الحيوية ومنها طريقة عمل الأعصاب والعضلات وله دور في تقوية العظام وضبط نسبة السكر في الدم.

ذكر ذلك موقع "ويب ميد" الأميركي، مشيرا إلى أن المغنسيوم يساهم في الحفاظ على قوة العظام والحفاظ على صحة القلب ويساعد في ضبط نسبة السكر في الدم عند المعدلات الطبيعية.
 
ويلعب المغنيسيوم دورا أساسيا في ضبط مستويات الطاقة التي يحتاجها الجسم ويمكن الحصول عليه من العديد من المواد الغذائية والمشروبات، لكن في بعض الحالات يحتاج الجسم كمية أكبر وفقا لإرشادات طبية.
وتحتاج النساء البالغات إلى 310 غرامات من المغنيسيوم يوميا وتزيد هذه النسبة إلى 320 غراما بعد سن الثلاثين عاما، في حين تحتاج النساء الحوامل إلى 40 غراما إضافية من هذا المعدن يوميا.

أما الرجال أقل من 31 عاما فيحتاجون إلى  400 غرام يوميا بينما يحتاج من يتجاوزون هذا السن إلى 420 غراما يوميا.

وتتراوح النسبة التي يحتاجها الأطفال من هذا المعدن بين 30 و410 غرامات وفقا للسن وجنس الإنسان.
 
ويقول الموقع إن عدم الحصول على النسب الكافية من هذا المعدن يوميا يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، منها الإصابة بالسكري من النوع الثاني ويكون ذلك بسبب تخلص الجسم من هذا المعدن بمستويات عالية أو عدم الحصول عليه من الأساس، بينما يؤدي زيادة نسبة هذا المعدن في الجسم إلى مشاكل صحية أيضا ويمكن تحديد ذلك عن طريق الأطباء.
المصدر: سبوتنيك
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