دراسة بريطانية جديدة... المناعة من كوفيد-19 تمتد لـ6 أشهر بعد الإصابة بالفيروس

قال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن دراسة بريطانية توصلت إلى أن من أصيبوا بمرض كوفيد-19 ليس من المحتمل إصابتهم بالعدوى مجدداً لمدة ستة أشهر على الأقل.ووصف مايك ريان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، خلال مؤتمر صحفي، هذه النتيجة بأنها أخبار طيبة تمنح أيضاً المزيد من الأمل للقاحات المحتملة للوقاية من المرض الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.وقال ريان "هذه أخبار جيدة حقاً.. أن نشهد مستويات ثابتة من المناعة في البشر حتى الآن... يعطينا أيضاً الأمر الأمل في ما يتعلق باللقاحات".بدورها، أشارت ماريا فان كيركوف، التي تقود جهود المنظمة الفنية لمكافحة كوفيد-19 الى أنه "لا نزال بحاجة لمتابعة هؤلاء الأفراد لفترات زمنية أطول لمعرفة فترة استمرار المناعة".وتحدث العديد من الأطباء والخبراء عن تسجيل حالات أصيب فيها أشخاص بالفيروس مرتين. وهو ما يطرح سؤالاً حول إمكانية تكوين الجسم لمناعة ضد الفيروس بعد الإصابة بالمرض.