تنبيه.. آلام البطن قد تشير إلى مرض نادر

اكتشف الأطباء حالة نادرة عند مواطنة أميركية كانت تشكو من آلام في البطن، تسمى "الطحال الضال" ويسمى أيضا "الطحال الهاجر أو انفتال الطحال".

وتفيد مجلة The New England Journal of Medicine، بأن المريضة (36 سنة) قبل أن تصاب بهذا المرض خضعت لفحوص الكبد التي لم تكشف عن أي حالة مرضية أو تشوهات في الطحال. ولكن بعد يوم شعرت بألم حاد في بطنها وبدأت تتقيأ.