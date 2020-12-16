صحة

"كما لو أن شاحنة صدمتني".. قصة فتاة اكتشفت مرضها النادر بعد تشخيصها بكورونا

Lebanon 24
16-12-2020 | 17:45
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علمت شابة من مينيسوتا أنها مصابة بنوع نادر من السرطان، وذلك بعد تشخيص إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت ماكينا ستودر، التي تدرس في جامعة مانكاتو الحكومية في ولاية نورث ستار، إنها أصيبت بالفيروس في أيلول ولم تستطع التخلص من الشعور بالاستياء.

 
وفي حديثها مع WCCO التابعة لشبكة CBS-TV المحلية: "ظللت أسوأ فأسوأ، وكان لدي كل الأعراض التي يمكن أن تصاب بها. أغمي علي وكنت أتقيأ كل ما كنت أحاول أكله".
 

وارتفعت حرارة الطالبة الجامعية إلى 105 درجة فهرنهايت (40.5 درجة مئوية) في وقت ما، لذا قام الدكتور كولت ويليامز من Mayo Clinic بإجراء فحص طبي واكتشف أن ستودر مصابة بسرطان الدم الحاد.

وقال ويليامز: "يمكنك أن تجادل بأنه مع بعض تحركات القدر، كان تشخيص "كوفيد-19" نعمة مقنعة لأنه أدخلها في وحدة الرعاية الصحية، حيث تمكنا من تشخيص حالتها مبكرا جدا في مسار المرض. لديها بعض الطفرات في اللوكيميا التي نراها في 1% فقط من 1% من المرضى، لذلك نحن نتحدث فقط عن عدد قليل من المرضى الذين تم تشخيصهم في بلدنا سنويا بنوع التغييرات الجينية التي نراها في مرض يسمى Makenna".

وقالت ستودر إنها فوجئت بتشخيصها، و"كان الأمر كما لو أن شاحنة صدمتني للتو".

ولكن الطالبة "مقاتلة"، كما تقول والدتها - وما تزال ستودر، التي تخضع للعلاج الكيميائي، متفائلة.

وقالت الشابة: "عليك فقط أن تحافظ على هذا المنظور والعقلية التي تعتبر كل حياة يوم نعمة".

 
 
المصدر: روسيا اليوم
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