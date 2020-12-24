تحذير: هدايا رأس السنة قد تنقل إليكم كورونا بهذه الطريقة!

حذرت طبيبة الوبائيات، أولغا نيناستينا، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية من أن هدايا رأس السنة قد تصبح مصدرا للإصابة بفيروس كورونا.





وأوضحت أن الفيروس يمكن أن يعيش على أسطح الورق المقوى لمدة 24 ساعة. أما مادة البلاستنيك والفولاذ الغير قابل للتآكل فيمكن أن يعيش الفيروس على سطحيهما 3 أيام.وأعادت الطبيبة إلى الأذهان أن عملية تغليف الهدايا تتطلب ارتداء القفازات والكمامات الواقية.وأضافت أن كل فيروس عمليا يمكن أن يحتوي على كائنات مجهرية قد تسبب ظهورعدوى "كوفيد – 19". وأكدت أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأوراق النقدية أيضا.وقال طبيب المناعة د. فلاديسلاف جيمتشوغوف، إن كل الهدايا، بما فيها هدايا رأس السنة، يجب أن تطهر بمحلول معقم أو أية مادة معقمة أخرى. أما الفواكه والخضروات فيجب غسلها جيدا قبل تناولها.