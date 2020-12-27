صحة

أضفها إلى نظامك الغذائي.. 5 أطعمة غنية بالبروتين

Lebanon 24
27-12-2020 | 12:00
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يعتبر البروتين أحد المفاتيح الأساسية للتمتع بالصحة والرشاقة والمحافظة على قوة الجسم، لذلك ينصح خبراء الصحة الناس بالحرص على تواجده في مختلف الوجبات اليومية.

وذكر موقع "هيلث لاين" أن البروتين يحتاجه الصغير والكبير، إذ يشكل اللبنات الأساسية للأعضاء والعضلات والجلد والهرمونات.
وأبرز أن جسم الإنسان يحتاج يوميا على الأقل 45 غراما من البروتين للنساء و56 غراما للرجال.
فيما يلي قائمة تضم 5 أطعمة غنية بالبروتين:
البيض: مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن والدهون الصحية ومضادات الأكسدة. يحتوي على 78 سعرة حرارية و6 غرامات من البروتين.
اللوز: غني بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الألياف والمنغنيز والمغنيسيوم. يحتوي على 6 غرامات من البروتينات و164 سعرة حرارية (لكل 28 غرام).

صدر دجاج: من أشهر الأطعمة الغنية بالبروتين. محتوى البروتين فيه 53 غراما و284 سعرة حرارية.
الحليب: يحتوي على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم تقريبا. إذا كنت قلقا بشأن الدهون، فينصح بشربه قليل الدسم أو خالي الدسم. كوب واحد من الحليب يحتوي على 149 سعرة حرارية و8 غرامات من البروتين.
لحم البقر: يعتبر غنيا بالبروتين، بالإضافة إلى نسبة عالية من الحديد وفيتامين بـ12. محتوى البروتين في كل 85 غراما هو 25 غراما من البروتين و186 سعرة حرارية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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